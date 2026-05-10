Смартфони з відмінними дисплеями і середньою ціною: топ-5 моделей-бестселерів (фото)

Якісний дисплей — ключовий фактор при виборі смартфона, адже саме на екран ми дивимося більшу частину часу. Топові матриці все частіше зустрічаються в апаратах середнього класу, пропонуючи яскраву картинку, плавну частоту оновлення і захист очей від мерехтіння.

Фокус наводить добірку з п'яти популярних в Україні смартфонів, що пропонують приємні екрани, а також збалансоване співвідношення ціни та можливостей.

Xiaomi 14T / 14T Pro

Обидві моделі лінійки 14T оснащуються одними з найкращих дисплеїв у своєму класі. Це 6,67-дюймові 12-бітні AMOLED-матриці (скло Gorilla Glass 5) з високою роздільною здатністю 2712x1220 пікселів, здатні відображати до 68 млрд відтінків (важливо для плавних градієнтів, до того ж глибина кольору 10 біт і вище забезпечує правильне відображення HDR-контенту).

Екран підтримує стандарти Dolby Vision і HDR10+, а підвищена частота оновлення в 144 Гц робить скролінг та ігри плавними. Довершують картину пікова яскравість у 4000 ніт і безпечна для очей частота ШІМ-затемнення на рівні 3840 Гц у Pro-версії та 2880 Гц у базовому 14T, що запобігає шкідливому мерехтінню.

Xiaomi 14T Pro Фото: PhoneArena

Крім екранів, смартфони виділяються потужним залізом від MediaTek: базова версія працює на чипі Dimensity 8300 Ultra, а Pro-версія отримала передфлагманський Dimensity 9300+. Обидва пристрої оснащені просунутими камерами Leica з оптичною стабілізацією (OIS) і захистом від води за стандартом IP68. Головна відмінність криється у швидкості зарядки: 67 Вт у базової моделі проти надшвидких 120 Вт (і бездротової на 50 Вт) у 14T Pro.

Xiaomi 14T — від 14 999 грн (12/256 ГБ)

Xiaomi 14T Pro — від 19 999 грн (12/512 ГБ)

Motorola Edge 70 Fusion

Цей елегантний смартфон пропонує вигнутий 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772x1272 пікселів. Матриця також підтримує 1 млрд кольорів (10 біт) і 144 Гц. Пікова яскравість досягає 5200 ніт, використовується міцне скло Gorilla Glass 7i. Телефон захищений від падінь за стандартом MIL-STD-810H і має сертифікацію вологозахисту IP68/IP69.

Дисплей Motorola Edge 70 Fusion Фото: PhoneArena

Усередині встановлений збалансований процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, що працює під управлінням ОС Android 16. Апарат оснащений масивною батареєю на 7000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 68 Вт. Фотоможливості представлені основною 50-Мп камерою з OIS і надширококутним об'єктивом на 13 Мп.

Ціна Motorola Edge 70 Fusion — від 19 999 грн (12/256 ГБ)

Samsung Galaxy A36

Представник популярної А-серії від корейського бренду оснащений фірмовою плоскою матрицею Super AMOLED з діагоналлю 6,7 дюйма. Роздільна здатність екрану становить 2340x1080 пікселів, а частота оновлення — комфортні 120 Гц. Яскравість дисплея в піку досягає 1900 ніт, чого з вистачає для сонячного дня. Екрани Samsung традиційно славляться насиченою передачею кольору, хоча і не володіють просунутою глибиною кольору і частотою ШІМ. Захист забезпечує надійне скло Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy A36 Фото: gsmarena.com

Гаджет побудований на чипі Snapdragon 6 Gen 3 і отримав тривалу підтримку з 6 номерними оновленнями ОС Android. У наявності захист від вологи за стандартом IP67. На задній панелі розташована 50-Мп основна камера з OIS у зв'язці з 8-Мп ультрашириком. За автономність відповідає батарея на 5000 мАг з підтримкою 45-ватної зарядки.

Ціна Samsung Galaxy A36 — від 14 099 грн (6/128 ГБ)

Poco X8 Pro

Новий Poco X8 Pro робить акцент на високу автономність і компактний екран з приємними параметрами. Лицьову панель займає 6,59-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю 2756x1268 точок. Екран відображає 68 мільярдів кольорів, підтримує 120 Гц, Dolby Vision і HDR10+. Як і флагмани, він може похвалитися надвисокою частотою ШІМ-затемнення (3840 Гц), що позбавляє очі втоми, і піковою яскравістю в 3500 ніт. Захищає панель скло Gorilla Glass 7i.

Дисплей та аксесуари Poco X8 Pro Фото: YouTube

Високу продуктивність забезпечує передтоповий чип MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Ще одна фішка моделі — кремній-вуглецевий акумулятор на 6500 мАг з підтримкою зарядки потужністю 100 Вт, яка справляється з батареєю менш ніж за годину. Корпус смартфона максимально захищений від води (IP68/IP69K), а основна 50-Мп камера забезпечена оптичною стабілізацією.

Ціна Poco X8 Pro — від 16 999 грн (8/256 ГБ)

Redmi Note 15 Pro 5G

Цей смартфон може похвалитися найбільшим дисплеєм у добірці — це 6,83-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 2772x1280. Екран з частотою розгортки 120 Гц підтримує 68 млрд відтінків, Dolby Vision і працює з частотою ШІМ 3840 Гц, оберігаючи зір користувача. Пікова яскравість становить 3200 ніт, а в тестах дисплей показує 1900 ніт в автоматичному режимі. Використовується преміальне скло Gorilla Glass Victus 2.

Дисплей Redmi Note 15 Pro 5G Фото: gsmarena.com

"Під капотом" встановлено непоганий процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Смартфон виділяється ємною батареєю на 6580 мАг з підтримкою зворотної дротової зарядки (22,5 Вт). Вражає і захист корпусу: заявлена стійкість до падінь з висоти 2,5 метра і занурень у воду (IP68/IP69K). Для любителів мобільної фотографії встановлено 200-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією.

Ціна Redmi Note 15 Pro 5G — від 14 999 грн (8/256 ГБ)

