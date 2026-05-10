Смартфоны с отличными дисплеями и средней ценой: топ-5 моделей-бестселлеров (фото)

Качественный дисплей — ключевой фактор при выборе смартфона, ведь именно на экран мы смотрим большую часть времени. Топовые матрицы все чаще встречаются в аппаратах среднего класса, предлагая яркую картинку, плавную частоту обновления и защиту глаз от мерцания.

Фокус приводит подборку из пяти популярных в Украине смартфонов, предлагающих приятные экраны, а также сбалансированное соотношение цены и возможностей.

Xiaomi 14T / 14T Pro

Обе модели линейки 14T оснащаются одними из лучших дисплеев в своем классе. Это 6,67-дюймовые 12-битные AMOLED-матрицы (стекло Gorilla Glass 5) с высоким разрешением 2712x1220 пикселей, способные отображать до 68 млрд оттенков (важно для плавных градиентов, вдобавок глубина цвета 10 бит и выше обеспечивает правильное отображение HDR-контента).

Экран поддерживает стандарты Dolby Vision и HDR10+, а повышенная частота обновления в 144 Гц делает скроллинг и игры плавными. Довершают картину пиковая яркость в 4000 нит и безопасная для глаз частота ШИМ-затемнения на уровне 3840 Гц в Pro-версии и 2880 Гц в базовом 14T, что предотвращает вредное мерцание.

Xiaomi 14T Pro Фото: PhoneArena

Помимо экранов, смартфоны выделяются мощным железом от MediaTek: базовая версия работает на чипе Dimensity 8300 Ultra, а Pro-версия получила предфлагманский Dimensity 9300+. Оба устройства оснащены продвинутыми камерами Leica с оптической стабилизацией (OIS) и защитой от воды по стандарту IP68. Главное отличие кроется в скорости зарядки: 67 Вт у базовой модели против сверхбыстрых 120 Вт (и беспроводной на 50 Вт) у 14T Pro.

Xiaomi 14T — от 14 999 грн (12/256 ГБ)

Xiaomi 14T Pro — от 19 999 грн (12/512 ГБ)

Motorola Edge 70 Fusion

Этот элегантный смартфон предлагает изогнутый 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772x1272 пикселей. Матрица также поддерживает 1 млрд цветов (10 бит) и 144 Гц. Пиковая яркость достигает 5200 нит, используется прочное стекло Gorilla Glass 7i. Телефон защищен от падений по стандарту MIL-STD-810H и имеет сертификацию влагозащиты IP68/IP69.

Дисплей Motorola Edge 70 Fusion Фото: PhoneArena

Внутри установлен сбалансированный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, работающий под управлением ОС Android 16. Аппарат оснащен массивной батареей на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт. Фотовозможности представлены основной 50-Мп камерой с OIS и сверхширокоугольным объективом на 13 Мп.

Цена Motorola Edge 70 Fusion — от 19 999 грн (12/256 ГБ)

Samsung Galaxy A36

Представитель популярной А-серии от корейского бренда оснащен фирменной плоской матрицей Super AMOLED с диагональю 6,7 дюйма. Разрешение экрана составляет 2340x1080 пикселей, а частота обновления — комфортные 120 Гц. Яркость дисплея в пике достигает 1900 нит, чего с хватает для солнечного дня. Экраны Samsung традиционно славятся насыщенной цветопередачей, хотя и не обладают продвинутой глубиной цвета и частотой ШИМ. Защиту обеспечивает надежное стекло Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy A36 Фото: gsmarena.com

Гаджет построен на чипе Snapdragon 6 Gen 3 и получил длительную поддержку с 6 крупными обновлениями ОС Android. В наличии защита от влаги по стандарту IP67. На задней панели расположена 50-Мп основная камера с OIS в связке с 8-Мп ультрашириком. За автономность отвечает батарея на 5000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки.

Цена Samsung Galaxy A36 — от 14 099 грн (6/128 ГБ)

Poco X8 Pro

Новый Poco X8 Pro делает акцент на высокую автономность и компактный экран с приятными параметрами. Лицевую панель занимает 6,59-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 2756x1268 точек. Экран отображает 68 миллиардов цветов, поддерживает 120 Гц, Dolby Vision и HDR10+. Как и флагманы, он может похвастаться сверхвысокой частотой ШИМ-затемнения (3840 Гц), что избавляет глаза от усталости, и пиковой яркостью в 3500 нит. Защищает панель стекло Gorilla Glass 7i.

Дисплей и аксессуары Poco X8 Pro Фото: YouTube

Высокую производительность обеспечивает предтоповый чип MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Еще одна фишка модели — кремний-углеродный аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, которая справляется с батареей менее чем за час. Корпус смартфона максимально защищен от воды (IP68/IP69K), а основная 50-Мп камера снабжена оптической стабилизацией.

Цена Poco X8 Pro — от 16 999 грн (8/256 ГБ)

Redmi Note 15 Pro 5G

Этот смартфон может похвастаться самым крупным дисплеем в подборке — это 6,83-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2772x1280. Экран с частотой развертки 120 Гц поддерживает 68 млрд оттенков, Dolby Vision и работает с частотой ШИМ 3840 Гц, оберегая зрение пользователя. Пиковая яркость составляет 3200 нит, а в тестах дисплей показывает 1900 нит в автоматическом режиме. Используется премиальное стекло Gorilla Glass Victus 2.

Дисплей Redmi Note 15 Pro 5G Фото: gsmarena.com

"Под капотом" установлен неплохой процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Смартфон выделяется емкой батареей на 6580 мАч с поддержкой обратной проводной зарядки (22,5 Вт). Впечатляет и защита корпуса: заявлена устойчивость к падениям с высоты 2,5 метра и погружениям в воду (IP68/IP69K). Для любителей мобильной фотографии установлена 200-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией.

Цена Redmi Note 15 Pro 5G — от 14 999 грн (8/256 ГБ)

