Отличный телефон по разумной цене: какая модель Xiaomi бьет рекорды продаж (фото)

В сегменте доступных смартфонов модель Poco M8 5G заслужила популярность благодаря сбалансированным характеристикам и умеренной стоимости. Рассказываем про сильные и слабые стороны устройства.

Гаджет предлагает солидную автономность, качественный дисплей и длительную поддержку обновлениями. Фокус собрал результаты тестирования Poco M8 от экспертов GSMArena, а также честные отзывы украинских покупателей.

Яркий AMOLED-дисплей

Смартфон получил практичный пластиковый корпус весом 178 граммов. Значимым преимуществом для бюджетного сегмента стала официальная защита от брызг и пыли: в европейской версии заявлен стандарт IP65, а также устойчивость к падениям с высоты до 1,7 метра.

Изображение выводится на 6,77-дюймовый AMOLED-экран со скругленными краями, 12-битной глубиной цвета, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR. Разрешение — FHD+ (2392x1080, 388 ppi). Экран выдает насыщенную картинку и, согласно измерениям, достигает впечатляющей пиковой яркости в 1473 нит, чего с запасом хватает для использования в солнечную погоду. Для снижения нагрузки на глаза интегрирована система ШИМ-затемнения на частоте 3840 Гц.

Poco M8 5G Фото: gsmarena.com

Производительность и автономность

Аппаратной основной Poco M8 5G выступает 4-нм процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 в паре с оперативной памятью объемом 6 или 8 ГБ. Чип не бьет рекордов в тестах (631 693 балла в бенчмарке AnTuTu v10), но обеспечивает стабильную и плавную работу в повседневных сценариях с отличными показателями энергоэффективности. Смартфон почти не греется и гарантирует надежную производительность.

За автономность отвечает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5520 мАч. В тесте активного использования батарея держится почти 14 часов. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт.

Камеры

Фотовозможности, пожалуй, не относятся к козырям смартфона. Основной модуль представлен 50-Мп сенсором с фазовым автофокусом, который дополнен вспомогательным датчиком "для галочки". Здесь нет ни сверхширокоугольного объектива, ни оптического зума. Тем не менее, основная камера делает приемлемые снимки при хорошем освещении. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Плюсы и минусы Poco M8 5G

Преимущества:

Сертифицированная защита корпуса от влаги (IP65/IP66).

Яркий 120 Гц AMOLED-дисплей.

Стабильная производительность и отсутствие перегрева.

Длительное время автономной работы и адекватная зарядка 45 Вт.

Обещание долгой программной поддержки (4 крупных обновления ОС, из коробки — Android 15) .

Слот для расширения памяти картой microSD.

Недостатки:

Отсутствие широкоугольной камеры.

Некорректная работа режима HDR-видео.

Отсутствие стабилизации при съемке роликов в 4K.

Отзывы покупателей в Украине

Владельцы Poco M8 5G оставляют преимущественно положительные отзывы. Пользователи хвалят стильный дизайн со скругленными краями экрана (хотя и отмечают, что к нему нужно привыкнуть), качественную картинку дисплея и впечатляющую автономность — в режиме ожидания телефон уверенно держит заряд до двух дней. Геймеры отмечают, что смартфон тянет популярные игры, но встроенная утилита Game Turbo не позволяет добиться показателя в 120 FPS в тяжелых проектах. Главной претензией также стало отсутствие зарядного блока в комплекте поставки.

Цена в Украине:

Poco M8 5G (8/256 ГБ) — от 10 999 грн.

