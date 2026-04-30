Відмінний телефон за розумною ціною: яка модель Xiaomi б'є рекорди продажів (фото)

У сегменті доступних смартфонів модель Poco M8 5G заслужила популярність завдяки збалансованим характеристикам і помірній вартості. Розповідаємо про сильні та слабкі сторони пристрою.

Гаджет пропонує солідну автономність, якісний дисплей і тривалу підтримку оновленнями. Фокус зібрав результати тестування Poco M8 від експертів GSMArena, а також чесні відгуки українських покупців.

Яскравий AMOLED-дисплей

Смартфон отримав практичний пластиковий корпус вагою 178 грамів. Значущою перевагою для бюджетного сегмента став офіційний захист від бризок і пилу: в європейській версії заявлено стандарт IP65, а також стійкість до падінь з висоти до 1,7 метра.

Зображення виводиться на 6,77-дюймовий AMOLED-екран з округленими краями, 12-бітною глибиною кольору, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR. Роздільна здатність — FHD+ (2392x1080, 388 ppi). Екран видає насичену картинку і, згідно з вимірами, досягає вражаючої пікової яскравості в 1473 ніт, чого із запасом вистачає для використання в сонячну погоду. Для зниження навантаження на очі інтегрована система ШІМ-затемнення на частоті 3840 Гц.

Poco M8 5G Фото: gsmarena.com

Продуктивність і автономність

Апаратною основною Poco M8 5G виступає 4-нм процесор середнього рівня Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 в парі з оперативною пам'яттю об'ємом 6 або 8 ГБ. Чип не б'є рекордів у тестах (631 693 бали в бенчмарку AnTuTu v10), але забезпечує стабільну і плавну роботу в повсякденних сценаріях з відмінними показниками енергоефективності. Смартфон майже не гріється і гарантує надійну продуктивність.

За автономність відповідає кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 5520 мАг. У тесті активного використання батарея тримається майже 14 годин. Підтримується дротова зарядка потужністю 45 Вт.

Камери

Фотоможливості, мабуть, не належать до козирів смартфона. Основний модуль представлений 50-Мп сенсором з фазовим автофокусом, який доповнено допоміжним датчиком "для галочки". Тут немає ні надширококутного об'єктива, ні оптичного зуму. Проте основна камера робить прийнятні знімки при хорошому освітленні. Роздільна здатність фронтальної камери становить 20 Мп.

Poco M8 5G Фото: gsmarena.com

Плюси та мінуси Poco M8 5G

Переваги:

Сертифікований захист корпусу від вологи (IP65/IP66).

Яскравий 120 Гц AMOLED-дисплей.

Стабільна продуктивність і відсутність перегріву.

Тривалий час автономної роботи та адекватна зарядка 45 Вт.

Обіцянка довгої програмної підтримки (4 великих оновлення ОС, з коробки — Android 15).

Слот для розширення пам'яті картою microSD.

Недоліки:

Відсутність ширококутної камери.

Некоректна робота режиму HDR-відео.

Відсутність стабілізації під час зйомки роликів у 4K.

Poco M8 5G Фото: gsmarena.com

Відгуки покупців в Україні

Власники Poco M8 5G залишають переважно позитивні відгуки. Користувачі хвалять стильний дизайн із заокругленими краями екрана (хоча й зазначають, що до нього потрібно звикнути), якісну картинку дисплея та вражаючу автономність — у режимі очікування телефон впевнено тримає заряд до двох днів. Геймери відзначають, що смартфон тягне популярні ігри, але вбудована утиліта Game Turbo не дає змоги досягти показника в 120 FPS у важких проектах. Головною претензією також стала відсутність зарядного блоку в комплекті поставки.

Ціна в Україні:

Poco M8 5G (8/256 ГБ) — від 10 999 грн.

