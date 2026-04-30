Найкращі смартфони квітня: які новинки Xiaomi, Oppo, Huawei і не тільки відзначилися цього місяця

Квітень 2026 року видався насиченим для галузі телефонів. Надійшло безліч цікавих новинок від китайських брендів.

Фокус зібрав головні прем'єри місяця і розповідає про особливості свіжих флагманів від Huawei, OnePlus, Oppo, Redmi і Vivo.

Huawei Pura 90 Pro Max

У новому поколінні лінійки Pura компанія Huawei робить серйозну ставку на камери. Головною фішкою апарату став значний 200-Мп модуль з RYYB-фільтром, що забезпечує якісну зйомку в темряві і наближення до 20x без видимої втрати деталей. Основний 50-Мп сенсор обладнаний змінною діафрагмою (f/1.4-4.0) і передовою технологією LOFIC HDR, а за програмне доопрацювання знімків відповідає фірмовий движок XMAGE.

Huawei Pura 90 Pro Max Фото: Huawei

Як екран використовується 6,9-дюймова матриця LTPO OLED (1-120 Гц), захищена міцним антивідблисковим склом Kunlun. Апаратною основою виступає фірмовий чипсет Kirin 9030S. За автономність відповідає батарея ємністю 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки: 100 Вт по кабелю і 80 Вт у бездротовому режимі. Корпус має максимальний ступінь захисту від води і пилу IP68/IP69.

Відео дня

OnePlus Ace 6 Ultra

Апарат середнього класу оснащений плоским 6,78-дюймовим LTPS-дисплеєм з частотою оновлення 165 Гц і спеціальним співпроцесором, який зводить до мінімуму затримку під час торкань. Обчислювальним центром став топовий чип MediaTek Dimensity 9500 у парі зі швидкою оперативною пам'яттю LPDDR5X (до 16 ГБ). Для безперебійної роботи у важких іграх передбачена система оптимізації ресурсів.

OnePlus Ace 6 Ultra Фото: OnePlus

На окрему увагу заслуговує кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 8600 мАг, що підтримує швидкісну 120-ватну зарядку. Для розширення ігрових сценаріїв передбачено опціональний чохол-геймпад з фізичними клавішами. Смартфон оснащений ультразвуковим дактилоскопічним сканером під екраном, 50-Мп камерою і захищений за стандартом IP69K.

Oppo Find X9 Ultra

Ультимативний камерофон для фотоентузіастів і відеографів. Розроблений спільно з інженерами Hasselblad, оптичний блок пропонує одразу два 200-Мп сенсори (головний і портретний), а також унікальний 50-Мп телефото-перископ з 10-кратним оптичним зумом. Можливості відеозйомки включають запис у форматі 4K за 120 кадрів за секунду, підтримку 10-бітних профілів O-Log2 і можливість накладати користувацькі LUT безпосередньо під час запису.

Oppo Find X9 Ultra Фото: Future

Лицьову панель займає професійно відкалібрований 6,82-дюймовий дисплей ProXDR з частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 3600 ніт. За продуктивність відповідає передовий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm. Тривалу роботу забезпечує акумулятор на 7050 мАг з дротовою зарядкою на 100 Вт і бездротовою на 50 Вт.

Redmi K90 Max

Цей девайс позиціонується як безкомпромісне рішення для кіберспортсменів. Усередині встановлено процесор MediaTek Dimensity 9500, який працює в тандемі з виділеним графічним чипом D2. Щоб уникнути троттлінгу під навантаженням, виробник інтегрував систему активного охолодження зі справжнім кулером. Зображення виводиться на 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 165 Гц і рекордною частотою опитування сенсора 3500 Гц для блискавичної реакції в шутерах.

Забарвлення Redmi K90 Max Фото: Xiaomi

Живить все це батарея на 8550 мАг з підтримкою зарядки на 100 Вт. Додатково реалізована функція реверсивної зарядки потужністю 22,5 Вт, що дозволяє використовувати смартфон як повербанк. За фото і відео відповідає основна 50-Мп камера з оптичною стабілізацією і можливістю запису відео з роздільною здатністю 8K.

Vivo X300 Ultra

Ще один фотофлагман з упором на безкомпромісну якість зйомки. Головний козир пристрою — 200-Мп основний модуль з матрицею оптичного формату майже 1 дюйм. Його доповнює 200-Мп телевік з поліпшеною стабілізацією і 50-Мп надширококутний об'єктив. Апарат підтримує зовнішні телеконвертери для екстремального зуму, пише 4K-відео за 120 fps з 10-бітовим Log і використовує виділений спектральний сенсор для ідеальної передачі кольору.

Vivo X300 Ultra Фото: Vivo

Пристрій оснащений 6,82-дюймовим AMOLED-дисплеєм (QHD+) з динамічною частотою розгортки 1-144 Гц. За роботу інтерфейсу і алгоритмів камери відповідає топовий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Використовується батарея ємністю 6600 мАг (100 Вт дротова і 40 Вт бездротова зарядка).

