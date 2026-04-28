Які смартфони отримають Android 17: список моделей Motorola, Samsung, Xiaomi, Google і не тільки
Google готується до фінального релізу ОС Android 17, який очікується в травні або червні. Традиційно першими апдейт отримають моделі Pixel, тоді як інші виробники випускатимуть оновлення за окремими графіками.
Попередній перелік смартфонів і планшетів, які з високою ймовірністю отримають апдейт, наводить Rozetked. Дані сформовані на основі офіційних заяв брендів, корпоративних реєстрів (таких як Android Enterprise Recommended) та актуальних політик програмної підтримки.
Google Pixel
Достовірно відомо, що до Android 17 оновляться всі пристрої Google Pixel, починаючи з шостого покоління. Ці гаджети вже беруть участь у програмі бета-тестування і отримають стабільну збірку в день релізу.
- Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a;
- Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a;
- Pixel Fold;
- Pixel Tablet;
- Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a;
- Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a;
- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a.
Samsung Galaxy
Офіційний список поки що не опублікований, проте компанія гарантує для своїх флагманів (починаючи з лінійки Galaxy S24) до семи великих оновлень, а для деяких моделей серії Galaxy A — до шести.
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE;
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;
- Galaxy A17 5G / A16 / A16 5G;
- Galaxy A26 / A36 / A56;
- Galaxy A25 / A35 / A55;
- Galaxy A34 / A54;
- Galaxy M54;
- Galaxy M35;
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7;
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5;
- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra;
- Galaxy Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+;
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE;
- Galaxy Tab A11, Tab A11+.
Xiaomi
Інформація про оновлення для пристроїв Xiaomi заснована на даних реєстру програми корпоративного впровадження Android Enterprise Recommended.
Смартфони та планшети Xiaomi:
- Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Ultra;
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro, 15S Pro;
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro;
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro;
- Xiaomi Civi 5 Pro / Civi 4 Pro / 14 Civi;
- Xiaomi Mix Fold 4 / Mix Fold 3 / Mix Flip 2 / Mix Flip;
- Xiaomi Pad 8, Pad 8 Pro;
- Xiaomi Pad 7, Pad 7S Pro 12.5, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Xiaomi Pad Mini.
Redmi:
- Redmi K90, K90 Pro Max;
- Redmi K80, K80 Pro, K80 Ultra;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi K70 Ultra, K70, K70e;
- Redmi 15, 15 4G, 15C 5G, 15C 4G;
- Redmi Note 15, Note 15 Pro, Note 15 Pro 4G, Note 15 5G, Note 15 Pro+;
- Redmi Note 14S, Note 14 Pro, 14 4G, 14 Pro 4G, 14 Pro+, 14R 5G;
- Redmi Turbo 5, Turbo 5 Max / Turbo 4, Turbo 4 Pro / Turbo 3;
- Redmi A7 Pro / A5 4G;
- Redmi K Pad;
- Redmi Pad 2, Pad 2 4G, Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G.
Poco:
- Poco M8 5G, M8 Pro 5G;
- Poco M7 Plus, M7 4G, M7 5G;
- Poco X7, X7 Pro;
- Poco X6 Pro;
- Poco F8 Pro, F8 Ultra;
- Poco F7, F7 Pro, F7 Ultra;
- Poco F6, F6 Pro;
- Poco C85 5G, C85 4G;
- Poco C71;
- Poco Pad X1;
- Poco Pad M1.
OnePlus
Очікується, що оболонку OxygenOS 17 на базі нового Android отримають такі апарати:
- OnePlus 15, 15R;
- OnePlus 13, 13R, 13s;
- OnePlus 12, 12R;
- OnePlus 11;
- OnePlus Open;
- OnePlus Nord 4;
- OnePlus Nord 5 / Nord 6;
- OnePlus Nord CE 5;
- OnePlus Pad 4 / OnePlus Pad 3 / OnePlus Pad 2;
- OnePlus Pad Go 2.
Честь
Прогноз складено на основі політики підтримки пристроїв бренду:
- Honor Magic 8, Magic 8 Pro, Magic 8 Lite;
- Honor Magic 7, Magic 7 Pro, Magic 7 Lite;
- Honor Magic 6, Magic 6 Pro;
- Honor Magic V6 / Magic V5;
- Honor Magic V Flip; Honor Magic V Flip;
- Honor 400, 400 Pro;
- Honor 200, 200 Pro, 200 Lite.
Нічого
Бренд Карла Пея обіцяє випускати мінімум три великих оновлення ОС для своїх гаджетів:
- Nothing Phone (4а), (4а) Pro;
- Nothing Phone (3а), (3а) Pro, (3а) Lite;
- Nothing Phone (3);
- Nothing Phone (2а), (2а) Plus;
- CMF Phone 2 Pro.
Realme
Попередній список моделей, які мають отримати нову прошивку:
- Realme 14, 14 Pro, 14 Pro+;
- Realme 13, 13 Pro, 13 Pro+;
- Realme GT 8, GT 8 Pro;
- Realme GT 7, GT 7 Pro;
- Realme GT 6.
Motorola
Низка моделей бренду вже бере активну участь у бета-тестуванні Android 17. Очікується, що вони отримають фінальну версію серед перших. До них належать:
- Motorola Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Fusion+;
- Motorola Edge 60, Edge 60 Fusion;
- Motorola Edge 2025;
- Motorola Moto G86, Moto G86 Power;
- Motorola Moto G57, Moto G57 Power.
Раніше повідомлялося про найкращі смартфони Motorola на будь-який бюджет.
Також Фокус писав, що Samsung оновить ці смартфони до Android 17. Хоча стабільна версія One UI 8.5 поки доступна на обмеженій кількості пристроїв Samsung, у мережі вже з'явився список гаджетів, які отримають наступний великий апдейт — One UI 9 на базі ОС Android 17.