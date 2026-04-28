Найкращі смартфони Motorola на будь-який бюджет: топ-3 моделі у 2026 році (фото)

Motorola продовжує радувати приємними телефонами з акцентом на зовнішній вигляд і гідні характеристики за помірними цінами. Ось найкращі пристрої з різних цінових сегментів.

Фокус зібрав трійку примітних моделей Motorola, доступних офіційно в Україні.

Motorola Moto G06 Power

Гаджет початкового рівня для тих, хто шукає ємну батарею за доступною ціною. Акумулятор на 7000 мАг підтримує зарядку потужністю 18 Вт. Лицьову панель займає великий 6,88-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, захищений склом Gorilla Glass 3.

Motorola Moto G06 Power

За продуктивність відповідає базовий процесор MediaTek Helio G81 Ultra, що працює під управлінням ОС Android 15. Смартфон оснащений одинарною 50-Мп основною камерою, стереодинаміками, модулем NFC і роз'ємом для навушників 3,5 мм. Корпус має базовий захист від бризок за стандартом IP64, а задня панель виконана з практичної екошкіри.

Ціна в Україні: 6 499 грн (за версію 4/256 ГБ).

Motorola Moto G86

Оптимальний представник середнього класу. Апарат виділяється максимальним захистом від води і пилу (IP68/IP69), а також сертифікацією за стандартом міцності MIL-STD-810H. Смартфон отримав 6,67-дюймовий P-OLED дисплей з роздільною здатністю 1.5K (2712x1220), підтримкою 120 Гц і піковою яскравістю 4500 ніт.

Motorola Moto G86

Усередині встановлено збалансований чипсет MediaTek Dimensity 7300, який легко справляється з більшістю повсякденних завдань та ігор. Система камер містить 50-Мп основний сенсор з оптичною стабілізацією (OIS) і 8-Мп надширококутний об'єктив. Ємність батареї становить 5200 мАг, є підтримка 30-ватної зарядки.

Ціна в Україні: 11 499 грн (за версію 8/256 ГБ).

Motorola Edge 70 Fusion

Новий субфлагман з упором на дизайн, швидкодію і дисплейні технології. Тут встановлено 6,78-дюймовий AMOLED-екран з високою частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю до 5200 ніт. Модель захищена за стандартами IP68/IP69 і MIL-STD-810H, але рамки екрана тут ще тонші, а апаратна платформа базується на сучасному 4-нанометровому чипі Snapdragon 7s Gen 3 від Qualcomm.

Motorola Edge 70 Fusion

Фотоможливості представлені 50-Мп головним модулем з OIS і збільшеним 13-Мп ультрашириком. Телефон комплектується кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 7000 мАг, який заряджається спритно завдяки фірмовій дротовій зарядці потужністю 68 Вт. Встановлено ОС Android 16, заявлено 3 великих оновлення системи в майбутньому.

Ціна в Україні: 19 999 грн (за версію 12/256 ГБ).

