Телефон із найкращим процесором за свої гроші: яка модель подешевшала в Україні (фото)

Poco F7 Ultra залишається одним з найбільш безкомпромісних апаратів у середньому класі. Він коштує дешевше за F8 Ultra та інші новіші моделі від А-брендів, але пропонує майже флагманське залізо і гідні камери.

Фокус зібрав результати тестування від експертів GSMArena, а також головне з чесних відгуків українських покупців. Розповідаємо, у чому смартфон гарний, які є слабкі місця, і чому на нього варто звернути увагу тим, хто шукає маловідому, але вигідну пропозицію.

Приємний дизайн і дисплей QHD+

На відміну від більш ранніх моделей серії, Poco F7 Ultra радує корпусом зі скла з алюмінієвою рамкою (вага — 212 грамів). Він захищений від води і пилу за стандартом IP68, що дає змогу без наслідків переносити занурення у воду на глибину до 2,5 метрів.

Встановлено 6,67-дюймову AMOLED-матрицю з високою роздільною здатністю 3200x1440 і щільністю пікселів 526 ppi. Екран підтримує частоту оновлення 120 Гц, а також формати HDR10+ і Dolby Vision. Заявлена пікова яскравість досягає 3200 ніт. У реальних тестах автоматика розганяє яскравість до 1506 ніт, а ручний режим видає 792 ніт — цього вистачає для комфортного читання під сонцем. Для захисту зору використовується технологія високочастотного ШІМ-затемнення (3840 Гц). Вона усуває мерехтіння на низькій яскравості, від якого могли б боліти очі.

Дисплей Poco F7 Ultra Фото: gsmarena.com

Топова продуктивність

За швидкодію відповідає чипсет Snapdragon 8 Elite від Qualcomm (топове рішення 2025 року), що працює в парі з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті. Накопичувач стандарту UFS 4.1 забезпечує миттєве завантаження додатків. Загалом потужності вистачає для будь-яких сучасних ігор на максимальних налаштуваннях. У популярному бенчмарку AnTuTu (v10) пристрій набирає 2 580 520 балів.

Історично камери не були сильною стороною бренду Poco, але F7 Ultra має досить універсальний набір фотосенсорів:

Основна камера: 50 Мп (OmniVision розміром 1/1.55") з оптичною стабілізацією (OIS) і світлосилою f/1.6. Видає чудові знімки з широким динамічним діапазоном у більшості умов.

50 Мп (OmniVision розміром 1/1.55") з оптичною стабілізацією (OIS) і світлосилою f/1.6. Видає чудові знімки з широким динамічним діапазоном у більшості умов. Телеоб'єктив: 50 Мп (Samsung JN5) з 2,5-кратним оптичним зумом і OIS. Головна фішка цього модуля — фокусна відстань від 9 см, що дає змогу знімати деталізоване макро.

50 Мп (Samsung JN5) з 2,5-кратним оптичним зумом і OIS. Головна фішка цього модуля — фокусна відстань від 9 см, що дає змогу знімати деталізоване макро. Надширококутна камера: 32 Мп (Samsung KD1). Дає хорошу картинку, але не має автофокусу і обмежена записом відео в 1080p.

32 Мп (Samsung KD1). Дає хорошу картинку, але не має автофокусу і обмежена записом відео в 1080p. Фронтальна камера на 32 Мп знімає непогано, але також не підтримує 4K-відео.

Автономність і швидкість заряджання

Смартфон оснащений кремній-вуглецевим акумулятором на 5300 мАг. Хоча на папері цифра не виглядає вражаючою за сьогоднішніми мірками, на практиці батарея не розчаровує. За результатами тестів, у режимі змішаного активного використання телефон тримається 13,5 годин.

Завдяки підтримці 120 Вт пристрій заряджається від 0 до 100% всього за 30 хвилин за наявності фірмового адаптера. Крім того, підтримується швидка бездротова зарядка на 50 Вт. Блок Xiaomi HyperCharge 120W, звісно, не входить у заводську коробку, тому для таких швидкостей доведеться доплатити близько 2000 грн.

Poco F7 Ultra поставляється з чохлом, але без зарядного адаптера Фото: gsmarena.com

Відгуки покупців в Україні

Користувачі в мережі високо оцінюють співвідношення ціни та якості F7 Ultra. Власники відзначають плавність роботи системи HyperOS 3, відсутність перегріву у важких іграх і шикарний дисплей. Окремої похвали удостоюється автономність: за помірного навантаження смартфон здатний пропрацювати до двох днів без підзарядки. Користувачам також подобається якісний стереозвук і свіжий дизайн (особливо в жовтому кольорі корпусу).

Головним джерелом невдоволення очікувано стала відсутність зарядного блоку в комплекті. Деякі покупці також зазначають, що для зручного використання бездротової зарядки бажано одразу докуповувати чохол із вбудованим магнітним кільцем.

Камера Poco F7 Ultra Фото: Bridenstine

Плюси та мінуси Poco F7 Ultra

Переваги:

Преміальний корпус зі скла та металу із захистом від води IP68.

QHD+ дисплей з високою яскравістю і підтримкою Dolby Vision.

Чипсет флагманського рівня Snapdragon 8 Elite.

Гідна автономність і спритна зарядка (як дротова, так і бездротова).

Гучні та якісні стереодинаміки.

Відмінна основна камера і телеоб'єктив з макрозйомкою.

Недоліки:

Блок живлення на 120 Вт не входить до комплекту постачання.

Ширококутний об'єктив і фронтальна камера не вміють писати відео в 4K (тільки 1080p).

Відсутність підтримки віртуальних карт eSIM.

Прошивку після першого старту доводиться чистити від рекламних додатків.

У підсумку Poco F7 Ultra залишається збалансованим і перевіреним рішенням у 2026 році, незважаючи на реліз роком раніше. У смартфона залишилося 3 роки номерних оновлень ОС Android (до Android 19) і 4 роки патчів системи безпеки. Укупі з потужним залізом гаджет залишатиметься актуальним досить довго.

Ціна Poco F7 Ultra в Україні:

від 24 999 грн (12/256 ГБ).

