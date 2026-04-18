Один із найкращих телефонів середнього класу: яка модель стала хітом в Україні (фото)

Мало хто знає, що за процесор флагманського рівня не потрібно платити тисячі доларів. У продажу є перевірений телефон Poco F7 Pro, що пропонує відмінне співвідношення ціни та якості.

Фокус розповість, чому ця недооцінена модель варта уваги згідно з оглядами зарубіжних експертів порталу GSMArena і чесними відгуками покупців в Україні.

Дисплей і якість збірки

Смартфон оснащений 6,67-дюймовим OLED-екраном з високою роздільною здатністю QHD (3200x1440, 526 ppi). Матриця підтримує 12-бітну глибину кольору (відображає 68 мільярдів відтінків), що забезпечує ідеальні градієнти та приємну передачу кольору. Частота оновлення становить 120 Гц. Для захисту очей використовується технологія придушення мерехтіння (ШІМ) на високій частоті 3840 Гц, тому екран не стомлює зір навіть за мінімального підсвічування. Пікова яскравість сягає 3200 ніт, а в реальних тестах панель видала 1478 ніт в авторежимі — дисплей відмінно читається на яскравому сонці.

Poco F7 Pro отримав преміальні матеріали: скляну задню панель, алюмінієву рамку і захисне скло Gorilla Glass 7i спереду. Є захист від води і пилу за стандартом IP68 (витримує занурення на 1,5 метра до 30 хвилин). Сканер відбитків пальців захований під екраном. Тепер він ультразвуковий: працює швидше і точніше за оптичні аналоги, але може давати збої під час наклеювання товстих захисних стекол.

Комплектація Poco F7 Pro містить кабель і чохол, але фірмовий адаптер продається окремо Фото: gsmarena.com

Процесор і акумулятор

За продуктивність відповідає Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — топовий чипсет 2024 року. Рішення без проблем справляється з важкими іграми на високих налаштуваннях графіки і забезпечує великий запас швидкості на роки вперед (у тесті AnTuTu смартфон набирає понад 2 мільйони балів). Апарат комплектується 12 ГБ швидкісної оперативної пам'яті та накопичувачем стандарту UFS 4.1 (256 або 512 ГБ).

Ємність батареї становить 6000 мАг. У лабораторних тестах смартфон показав майже 14 годин активного використання у змішаному сценарії. F7 Pro підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт. Повний цикл від 0 до 100% займає всього 34-37 хвилин. Однак в українській комплектації зарядний блок відсутній — оригінальний адаптер Xiaomi 90W HyperCharge Combo (з кабелем) продається окремо за 1699 грн.

Камери для базових завдань

Щоб зберегти доступну ціну при топовому процесорі, виробник заощадив на камерах. Тильний блок складається з двох корисних модулів:

Основна камера: 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS). Робить відмінні, деталізовані знімки як вдень, так і вночі. Видає якісний результат навіть при дворазовому цифровому наближенні.

50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS). Робить відмінні, деталізовані знімки як вдень, так і вночі. Видає якісний результат навіть при дворазовому цифровому наближенні. Надширококутна камера: 8 Мп без автофокусу. Знімає краще за очікування в умовах слабкого освітлення, але не вміє писати відео в 4K.

8 Мп без автофокусу. Знімає краще за очікування в умовах слабкого освітлення, але не вміє писати відео в 4K. Фронтальна камера: Базовий сенсор на 20 Мп, який справляється з відеодзвінками, але не порадує любителів селфі ідеальною різкістю. Повноцінного телеоб'єктива (оптичного зуму) у смартфоні немає.

Камера Poco F7 Pro Фото: gsmarena.com

Відгуки покупців

Власники в Україні високо оцінюють швидкість роботи пристрою і плавність інтерфейсу. Головним плюсом більшість користувачів називає автономність. Один з покупців зазначив, що батарея витримує два дні в режимі безперервної роздачі мобільного інтернету (працюючи як точка доступу), з активним Bluetooth і фоновими програмами. Якість збірки називають "преміальною", а деякі користувачі зазначають, що не пошкодували про перехід на Poco F7 Pro зі смартфонів більш відомих брендів, таких як Samsung Galaxy S23 FE.

Серед головних мінусів покупці виокремлюють відсутність зарядного блоку в коробці, нестачу функції бездротової зарядки і велику кількість встановлених рекламних додатків, які треба видаляти вручну.

Дисплей Poco F7 Pro Фото: gsmarena.com

Висновки експертів

Оглядачі сходяться на думці, що Poco F7 Pro — один з найкращих варіантів для тих, кому потрібна максимальна швидкість роботи і автономність у середньому класі. Знімає телефон теж пристойно, але це головним чином стосується тільки основної камери. Програмне "сміття" — також відома проблема смартфонів Xiaomi, але кілька хвилин налаштування її вирішують. Цей нюанс — плата за високі апаратні характеристики, пропоновані за доступною ціною.

Плюси:

Преміальний корпус зі скла та металу з повноцінним водозахистом IP68.

Чудовий OLED-екран (яскравий, висока роздільна здатність, безпечний для очей, підтримує Dolby Vision).

Ємна батарея з дуже швидкою зарядкою.

Гучні та якісні стереодинаміки.

Потужний процесор Snapdragon 8 Gen 3 і стабільна система HyperOS 2.

4 роки оновлень ОС і 6 років патчів безпеки.

Відмінна головна камера (вдень і вночі).

Мінуси:

Зарядний пристрій не входить до комплекту постачання.

Ширококутна камера не підтримує запис 4K-відео та автофокус.

Посередня якість селфі.

Відсутність підтримки цифрових сім-карт (eSIM) і бездротової зарядки.

Ціна Poco F7 Pro в Україні:

19 999 грн (12/256 ГБ);

22 999 грн (12/512 ГБ).

Раніше повідомлялося, що популярний телефон Xiaomi різко подешевшав в Україні. Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 зарекомендував себе як надійна бюджетна модель за свою ціну. Сьогодні його вартість знизилася до 8999 грн за версію з 256 ГБ сховища.

Також експерт назвав найкращу альтернативу флагману Samsung. У продажу є потужний і доступніший апарат, який не поступається топовому Samsung. Смартфон Poco F8 Ultra пропонує безкомпромісне залізо, ємну АКБ і унікальну аудіосистему.