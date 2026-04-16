Популярний телефон Xiaomi став дешевшим в Україні: яку модель рекомендують експерти

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 зарекомендував себе як надійна бюджетна модель за свою ціну. Сьогодні його вартість знизилася до 8999 грн за версію з 256 ГБ сховища.

Фокус резюмує технічні параметри, а також враження оглядачів і власників про гаджет. Йдеться про 4G-версію Redmi Note 15.

Дисплей, процесор, камери

Апарат оснащений 6,77-дюймовою матрицею AMOLED з роздільною здатністю 2392х1080 пікселів — FullHD+, тобто картинка досить чітка. Панель підтримує частоту оновлення 120 Гц і пікову яскравість 3200 ніт. Заявлена 12-бітна глибина кольору і безпечне для очей ШІМ-затемнення на рівні 3840 Гц. Експерти GSMArena відзначають високу якість дисплея для цього цінового сегмента. Екран покритий високоміцним склом. Корпус сертифікований за стандартом IP64 для захисту від пилу і бризок води. Note 15 4G випускається в чотирьох кольорах: Glacier Blue, Purple, Forest Green і Black.

Обчислення виконує 6-нм процесор MediaTek Helio G100 Ultra. Це базове рішення, від якого не варто чекати багато чого у важких іграх. Але соцмережі та більшість додатків працюватимуть добре. Пристрій працює під управлінням ОС Android 15 з інтерфейсом HyperOS 2. Виробник гарантує чотири роки оновлень системи. Основний модуль камери отримав сенсор на 108 Мп з діафрагмою f/1.7. Фронтальна камера робить знімки з роздільною здатністю 20 Мп. Смартфон має стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos і підекранний оптичний сканер відбитків пальців.

Аудіороз'єм 3,5 мм відсутній, зате внутрішню пам'ять неважко розширити картою microSD.

У комплектацію Xiaomi Redmi Note 15 4G не входить зарядний адаптер, але підтримується блок Xiaomi на 33 Вт Фото: gsmarena.com

Автономність

Головною відмінністю 4G-версії від інших смартфонів серії стала батарея збільшеної ємності на 6000 мАг. Як правило, за результатами тестування такого акумулятора достатньо на два дні помірної експлуатації від одного заряду. Підтримується дротова зарядка потужністю 33 Вт. Реалізовано функцію реверсивної передачі енергії на 18 Вт по дроту, щоб підживлювати від смартфона інші гаджети в разі потреби.

Відгуки покупців в Україні

Власники Redmi Note 15 відзначають високу швидкість роботи інтерфейсу і якісну передачу кольору екрану. Акумулятор стабільно тримає заряд за тривалої експлуатації, а зовнішній вигляд телефону користувачі називають сучасним і стильним.

Недоліки теж є, чого варто чекати за цю ціну. Через заокруглені краї дисплея виникають труднощі з наклейкою захисних стекол — плівка підходить краще. Процесор у вимогливих іграх показує посередні результати. Помітно і некоректне розмиття людей на задньому плані при портретній зйомці на фронталку. І звичайно, в комплекті відсутній фірмовий адаптер живлення, але є чохол. В основному ж Redmi Note 15 4G отримує високі оцінки на українських маркетплейсах.

Ціна Xiaomi Redmi Note 15 8/256GB в Україні — 8999 грн.

