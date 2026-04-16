Популярный телефон Xiaomi резко подешевел в Украине: какую модель рекомендуют эксперты

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 зарекомендовал себя как надежная бюджетная модель за свою цену. Сегодня его стоимость снизилась до 8999 грн с версию с 256 ГБ хранилища.

Фокус резюмирует технические параметры, а также впечатления обозревателей и владельцев о гаджете. Речь идет о 4G-версии Redmi Note 15.

Дисплей, процессор, камеры

Аппарат оснащен 6,77-дюймовой матрицей AMOLED с разрешением 2392х1080 пикселей — FullHD+, то есть картинка достаточно четкая. Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 3200 нит. Заявлена 12-битная глубина цвета и безопасное для глаз ШИМ-затемнение на уровне 3840 Гц. Эксперты GSMArena отмечают высокое качество дисплея для этого ценового сегмента. Экран покрыт высокопрочным стеклом. Корпус сертифицирован по стандарту IP64 для защиты от пыли и брызг воды. Note 15 4G выпускается в четырех цветах: Glacier Blue, Purple, Forest Green и Black.

Вычисления выполняет 6-нм процессор MediaTek Helio G100 Ultra. Это базовое решение, от которого не стоит ждать многого в тяжелых играх. Но соцсети и большинство приложений будут работать хорошо. Устройство работает под управлением ОС Android 15 с интерфейсом HyperOS 2. Производитель гарантирует четыре года обновлений системы. Основной модуль камеры получил сенсор на 108 Мп с диафрагмой f/1.7. Фронтальная камера делает снимки в разрешении 20 Мп. Смартфон располагает стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и подэкранным оптическим сканером отпечатков пальцев.

Аудиоразъем 3,5 мм отсутствует, зато внутреннюю память нетрудно расширить картой microSD.

В комплектацию Xiaomi Redmi Note 15 4G не входит зарядный адаптер, но поддерживается блок Xiaomi на 33 Вт Фото: gsmarena.com

Автономность

Главным отличием 4G-версии от других смартфонов серии стала батарея увеличенной емкости на 6000 мАч. Как правило, по результатам тестирования такого аккумулятора достаточно на два дня умеренной эксплуатации от одного заряда. Поддерживается проводная зарядка мощностью 33 Вт. Реализована функция реверсивной передачи энергии на 18 Вт по проводу, чтобы подпитывать от смартфона другие гаджеты в случае необходимости.

Отзывы покупателей в Украине

Владельцы Redmi Note 15 отмечают высокую скорость работы интерфейса и качественную цветопередачу экрана. Аккумулятор стабильно держит заряд при длительной эксплуатации, а внешний вид телефона пользователи называют современным и стильным.

Недостатки тоже есть, чего стоит ждать за эту цену. Из-за закругленных краев дисплея возникают трудности с наклейкой защитных стекол — пленка подходит лучше. Процессор в требовательных играх показывает посредственные результаты. Заметно и некорректное размытие людей на заднем плане при портретной съемке на фронталку. И конечно, в комплекте отсутствует фирменный адаптер питания, но есть чехол. В основном же Redmi Note 15 4G получает высокие оценки на украинских маркетплейсах.

Цена Xiaomi Redmi Note 15 8/256GB в Украине — 8999 грн.

Ранее сообщалось, что мощный Redmi K90 Max получил дату премьеры.

Также Фокус писал про недорогой телефон с отличной батареей, включив экспертные наблюдения и честные обзоры украинских покупателей. Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 14 4G получил AMOLED-экран, батарею приличной емкости и длительную поддержку обновлениями.