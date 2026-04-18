Один из мощнейших телефонов среднего класса: какая модель стала хитом в Украине (фото)

Немногие знают, что за процессор флагманского уровня не нужно платить тысячи долларов. В продаже есть проверенный телефон Poco F7 Pro, предлагающий отличное соотношение цены и качества.

Фокус расскажет, почему эта недооцененная модель стоит внимания согласно обзорам зарубежных специалистов портала GSMArena и честным отзывам покупателей в Украине.

Дисплей и качество сборки

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном с высоким разрешением QHD (3200x1440, 526 ppi). Матрица поддерживает 12-битную глубину цвета (отображает 68 миллиардов оттенков), что обеспечивает идеальные градиенты и приятную цветопередачу. Частота обновления составляет 120 Гц. Для защиты глаз используется технология подавления мерцания (ШИМ) на высокой частоте 3840 Гц, поэтому экран не утомляет зрение даже при минимальной подсветке. Пиковая яркость достигает 3200 нит, а в реальных тестах панель выдала 1478 нит в авторежиме — дисплей отлично читается на ярком солнце.

Poco F7 Pro получил премиальные материалы: стеклянную заднюю панель, алюминиевую рамку и защитное стекло Gorilla Glass 7i спереди. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP68 (выдерживает погружение на 1,5 метра до 30 минут). Сканер отпечатков пальцев спрятан под экраном. Теперь он ультразвуковой: работает быстрее и точнее оптических аналогов, но может сбоить при наклейке толстых защитных стекол.

Комплектация Poco F7 Pro включает в себя кабель и чехол, но фирменный адаптер продается отдельно Фото: gsmarena.com

Процессор и аккумулятор

За производительность отвечает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — топовый чипсет 2024 года. Решение без проблем справляется с тяжелыми играми на высоких настройках графики и обеспечивает приличный запас скорости на годы вперед (в тесте AnTuTu смартфон набирает более 2 миллионов баллов). Аппарат комплектуется 12 ГБ скоростной оперативной памяти и быстрым накопителем стандарта UFS 4.1 (256 или 512 ГБ).

Емкость батареи составляет 6000 мАч. В лабораторных тестах смартфон показал почти 14 часов активного использования в смешанном сценарии. F7 Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Полный цикл от 0 до 100% занимает всего 34–37 минут. Однако в украинской комплектации зарядный блок отсутствует — оригинальный адаптер Xiaomi 90W HyperCharge Combo (с кабелем) продается отдельно за 1699 грн.

Камеры для базовых задач

Чтобы сохранить доступную цену при топовом процессоре, производитель сэкономил на камерах. Тыльный блок состоит из двух полезных модулей:

Основная камера: 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS). Делает отличные, детализированные снимки как днем, так и ночью. Выдает качественный результат даже при двукратном цифровом приближении.

50 Мп с оптической стабилизацией (OIS). Делает отличные, детализированные снимки как днем, так и ночью. Выдает качественный результат даже при двукратном цифровом приближении. Cверхширокоугольная камера: 8 Мп без автофокуса. Снимает лучше ожиданий в условиях слабого освещения, но не умеет писать видео в 4K.

8 Мп без автофокуса. Снимает лучше ожиданий в условиях слабого освещения, но не умеет писать видео в 4K. Фронтальная камера: Базовый сенсор на 20 Мп, который справляется с видеозвонками, но не порадует любителей селфи идеальной резкостью. Полноценного телеобъектива (оптического зума) в смартфоне нет.

Камера Poco F7 Pro Фото: gsmarena.com

Отзывы покупателей

Владельцы в Украине высоко оценивают скорость работы устройства и плавность интерфейса. Главным плюсом большинство пользователей называет автономность. Один из покупателей отметил, что батарея выдерживает два дня в режиме непрерывной раздачи мобильного интернета (работая как точка доступа), с активным Bluetooth и фоновыми программами. Качество сборки называют "премиальным", а некоторые пользователи отмечают, что не пожалели о переходе на Poco F7 Pro со смартфонов более известных брендов вроде Samsung Galaxy S23 FE.

Среди главных минусов покупатели выделяют отсутствие зарядного блока в коробке, нехватку функции беспроводной зарядки и обилие предустановленных рекламных приложений, которые приходится удалять вручную.

Дисплей Poco F7 Pro Фото: gsmarena.com

Выводы экспертов

Обозреватели сходятся во мнении, что Poco F7 Pro — один из лучших вариантов для тех, кому нужна максимальная производительность и автономность в среднем классе. Снимает телефон тоже прилично, но это главным образом относится только к основной камере. Программный мусор — также известная проблема смартфонов Xiaomi, но несколько минут настройки ее решают. Этим нюансом приходится платить за продвинутую аппаратную часть, предлагаемую по доступной цене.

Плюсы:

Премиальный корпус из стекла и металла с полноценной водозащитой IP68.

Превосходный OLED-экран (яркий, высокое разрешение, безопасный для глаз, поддерживает Dolby Vision).

Емкая батарея с очень быстрой зарядкой.

Громкие и качественные стереодинамики.

Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 и стабильная система HyperOS 2.

4 года обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности.

Отличная главная камера (днем и ночью).

Минусы:

Зарядное устройство не входит в комплект поставки.

Широкоугольная камера не поддерживает запись 4K-видео и автофокус.

Посредственное качество селфи.

Отсутствие поддержки цифровых сим-карт (eSIM) и беспроводной зарядки.

Цена Poco F7 Pro в Украине:

19 999 грн (12/256 ГБ);

22 999 грн (12/512 ГБ).

