Телефон с лучшим процессором за свои деньги: какая модель подешевела в Украине (фото)

Poco F7 Ultra остается одним из самых бескомпромиссных аппаратов в среднем классе. Он стоит дешевле F8 Ultra и других более новых моделей от А-брендов, но предлагает почти флагманское железо и достойные камеры.

Фокус собрал результаты тестирования от экспертов GSMArena, а также главное из честных отзывов украинских покупателей. Рассказываем, в чем хорош смартфон, какие есть слабые места, и почему на него стоит обратить внимание тем, кто ищет малоизвестное, но выгодное предложение.

Приятный дизайн и дисплей QHD+

В отличие от более ранних моделей серии, Poco F7 Ultra радует корпусом из стекла с алюминиевой рамкой (вес — 212 граммов). Он защищен от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет без последствий переносить погружение в воду на глубину до 2,5 метров.

Установлена 6,67-дюймовая AMOLED-матрица с высоким разрешением 3200x1440 и плотностью пикселей 526 ppi. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, а также форматы HDR10+ и Dolby Vision. Заявленная пиковая яркость достигает 3200 нит. В реальных тестах автоматика разгоняет яркость до 1506 нит, а ручной режим выдает 792 нит — этого хватает для комфортного чтения под солнцем. Для защиты зрения используется технология высокочастотного ШИМ-затемнения (3840 Гц). Она устраняет мерцание на низкой яркости, от которого могли бы болеть глаза.

Дисплей Poco F7 Ultra Фото: gsmarena.com

Топовая производительность

За быстродействие отвечает чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm (топовое решение 2025 года), работающий в паре с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Накопитель стандарта UFS 4.1 обеспечивает мгновенную загрузку приложений. В целом мощности хватает для любых современных игр на максимальных настройках. В популярном бенчмарке AnTuTu (v10) устройство набирает 2 580 520 баллов.

Исторически камеры не были сильной стороной бренда Poco, но F7 Ultra имеет достаточно универсальный набор фотосенсоров:

Основная камера: 50 Мп (OmniVision размером 1/1.55") с оптической стабилизацией (OIS) и светосилой f/1.6. Выдает отличные снимки с широким динамическим диапазоном в большинстве условий.

50 Мп (OmniVision размером 1/1.55") с оптической стабилизацией (OIS) и светосилой f/1.6. Выдает отличные снимки с широким динамическим диапазоном в большинстве условий. Телеобъектив: 50 Мп (Samsung JN5) с 2,5-кратным оптическим зумом и OIS. Главная фишка этого модуля — фокусное расстояние от 9 см, что позволяет снимать детализированное макро.

50 Мп (Samsung JN5) с 2,5-кратным оптическим зумом и OIS. Главная фишка этого модуля — фокусное расстояние от 9 см, что позволяет снимать детализированное макро. Сверхширокоугольная камера: 32 Мп (Samsung KD1). Дает хорошую картинку, но не имеет автофокуса и ограничена записью видео в 1080p.

32 Мп (Samsung KD1). Дает хорошую картинку, но не имеет автофокуса и ограничена записью видео в 1080p. Фронтальная камера на 32 Мп снимает неплохо, но также не поддерживает 4K-видео.

Автономность и скорость зарядки

Смартфон оснащенкремний-углеродным аккумулятором на 5300 мАч. Хотя на бумаге цифра не выглядит впечатляющей по сегодняшним меркам, на практике батарея не разочаровывает. По результатам тестов, в режиме смешанного активного использования телефон держится 13,5 часов.

Благодаря поддержке 120 Вт устройство заряжается от 0 до 100% всего за 30 минут при наличии фирменного адаптера. Кроме того, поддерживается быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт. Блок Xiaomi HyperCharge 120W, конечно, не входит в заводскую коробку, поэтому для таких скоростей придется доплатить около 2000 грн.

Poco F7 Ultra поставляется с чехлом, но без зарядного адаптера Фото: gsmarena.com

Отзывы покупателей в Украине

Пользователи в сети высоко оценивают соотношение цены и качества F7 Ultra. Владельцы отмечают плавность работы системы HyperOS 3, отсутствие перегрева в тяжелых играх и шикарный дисплей. Отдельной похвалы удостаивается автономность: при умеренной нагрузке смартфон способен проработать до двух дней без подзарядки. Пользователям также нравится качественный стереозвук и свежий дизайн (особенно в желтом цвете корпуса).

Главным источником недовольства ожидаемо стало отсутствие зарядного блока в комплекте. Некоторые покупатели также отмечают, что для удобного использования беспроводной зарядки желательно сразу докупать чехол со встроенным магнитным кольцом.

Камера Poco F7 Ultra Фото: The Verge

Плюсы и минусы Poco F7 Ultra

Преимущества:

Премиальный корпус из стекла и металла с защитой от воды IP68.

QHD+ дисплей с высокой яркостью и поддержкой Dolby Vision.

Чипсет флагманского уровня Snapdragon 8 Elite.

Достойная автономность и шустрая зарядка (как проводная, так и беспроводная).

Громкие и качественные стереодинамики.

Отличная основная камера и телеобъектив с макросъемкой.

Недостатки:

Блок питания на 120 Вт не входит в комплект поставки.

Широкоугольный объектив и фронтальная камера не умеют писать видео в 4K (только 1080p).

Отсутствие поддержки виртуальных карт eSIM.

Прошивку после первого старта приходится чистить от рекламных приложений.

В итоге Poco F7 Ultra остается сбалансированным и проверенным решением в 2026 году, несмотря на релиз годом ранее. У смартфона осталось 3 года номерных обновлений ОС Android (до Android 19) и 4 года патчей системы безопасности. Вкупе с мощным железом гаджет будет оставаться актуальным довольно долго.

Цена Poco F7 Ultra в Украине:

от 24 999 грн (12/256 ГБ).

