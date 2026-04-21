Недорогой Poco M8s 5G получил аккумулятор на 7000 мАч и большой экран: сколько стоит новинка

Бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, выпустил глобальную версию доступного телефона Poco M8s 5G. Емкий аккумулятор и 6,9-дюймовый дисплей — в числе главных особенностей новинки.

Аппарат пополнил популярную М-серию компании, которая известна солидным соотношением цены и качества. О технических характеристиках и стоимости устройства сообщает GSMArena.

Экран, чипсет, камеры

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full-HD+. Матрица поддерживает частоту обновления до 144 Гц. За быстродействие отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Телефон доступен в конфигурациях с оперативной памятью до 8 ГБ (LPDDR4X) и накопителем типа UFS 2.2 емкостью до 256 ГБ данных. Предусмотрен слот для карт памяти microSD. M85s 5G работает под ОС Android 15 с прошивкой HyperOS 2.

На задней панели размещен блок камер с основным 50-мегапиксельным сенсором и вспомогательным объективом. Главная камера записывает видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. В круглом вырезе дисплея находится 8-мегапиксельная фронтальная камера. Корпус сертифицирован по стандарту IP64 для защиты от пыли и брызг воды. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку включения.

Автономность и цены

Питание обеспечивает массивная батарея на 7000 мАч. Гаджет поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт. Реализована функция реверсивной проводной передачи энергии на 18 Вт для питания других устройств. В список интерфейсов входят слот для двух SIM-карт, модули Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC и GPS. Телефон располагает инфракрасным портом и поддерживает технологию объемного звучания Dolby Atmos.

Poco M8s 5G выпускается в белом и черном цветах. Базовая версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 189 долларов. Конфигурация с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценена в 229 долларов.

