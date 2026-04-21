Недорогий Poco M8s 5G отримав акумулятор на 7000 мАг і великий екран: скільки коштує новинка

Бренд Poco, що належить Xiaomi, випустив глобальну версію доступного телефону Poco M8s 5G. Ємний акумулятор і 6,9-дюймовий дисплей — серед головних особливостей новинки.

Апарат поповнив популярну М-серію компанії, яка відома солідним співвідношенням ціни та якості. Про технічні характеристики та вартість пристрою повідомляє GSMArena.

Екран, чипсет, камери

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю Full-HD+. Матриця підтримує частоту оновлення до 144 Гц. За швидкодію відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Телефон доступний у конфігураціях з оперативною пам'яттю до 8 ГБ (LPDDR4X) і накопичувачем типу UFS 2.2 ємністю до 256 ГБ даних. Передбачено слот для карт пам'яті microSD. M85s 5G працює під ОС Android 15 з прошивкою HyperOS 2.

Головні особливості Poco M8s 5G Фото: Xiaomi

На задній панелі розміщений блок камер з основним 50-мегапіксельним сенсором і допоміжним об'єктивом. Головна камера записує відео з роздільною здатністю 1080p при 30 кадрах на секунду. У круглому вирізі дисплея розташована 8-мегапіксельна фронтальна камера. Корпус сертифікований за стандартом IP64 для захисту від пилу і бризок води. Сканер відбитків пальців вбудований у бічну кнопку ввімкнення.

Відео дня

Автономність і ціни

Живлення забезпечує масивна батарея на 7000 мАг. Гаджет підтримує дротову зарядку потужністю 33 Вт. Реалізована функція реверсивної дротової передачі енергії на 18 Вт для живлення інших пристроїв. У список інтерфейсів входять слот для двох SIM-карт, модулі Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC і GPS. Телефон має інфрачервоний порт і підтримує технологію об'ємного звучання Dolby Atmos.

Poco M8s 5G випускається в білому і чорному кольорах. Базова версія з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті коштує 189 доларів. Конфігурація з 8 ГБ ОЗП і накопичувачем на 256 ГБ оцінена в 229 доларів.

Кольори корпусу Poco M8s 5G Фото: Xiaomi

