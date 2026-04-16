Лучший недорогой смартфон: эксперт посоветовал модель Samsung до 10 000 грн (фото)

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A17 5G может похвастаться отличным программным обеспечением, гибкими настройками, полезными функциями искусственного интеллекта (ИИ) и длительной поддержкой обновлений.

Хотя Samsung Galaxy A17 5G далек от флагмана, это лучший недорогой смартфон на Android, который можно купить в 2026 году. К такому выводу пришел эксперт портала Tech Advisor Анирон Коупман.

Программное обеспечение Galaxy A17 5G

Программное обеспечение выгодно выделяет Samsung Galaxy A17 5G на фоне его бюджетных конкурентов. По мнению эксперта, One UI 8 в Galaxy A17 5G — это лучшая версия Android 16.

Как отмечает Коупман, этот смартфон прост в использовании, имеет много возможностей для настройки, а также может похвастаться передовыми ИИ-инструментами, такими как встроенный Gemini и поиск с помощью Circle.

Samsung обещает пять лет обновлений для Galaxy A17 5G, поэтому смартфоном можно спокойно пользоваться до 2031 года. Эти пять лет касаются не только основных обновлений ОС, но и патчей безопасности.

Аппаратное обеспечение Galaxy A17 5G Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G имеет достаточно скромные характеристики, однако их вполне достаточно для стабильного и надежного повседневного пользования. Несмотря на отсутствие обновления процессора, смартфон демонстрирует хорошую производительность, которой достаточно даже для некоторых игр.

Одним из преимуществ Galaxy A17 5G является красивый 6,7-дюймовый OLED-дисплей с плавной частотой обновления 90 Гц. Кроме того, его литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч выдерживает до двух дней работы без подзарядки.

Что касается камер, Galaxy A17 5G имеет неплохой основной объектив на 50 мегапикселей. По словам эксперта, за свои деньги он делает неплохие фото. Также есть фронтальная камера на 13 МП, которая также обеспечивает относительно качественные снимки.

"Когда вы тратите всего £199 / $199.99, стабильный и надежный опыт — это все, что действительно имеет значение", — подытожил Коупман.

Цена Samsung Galaxy A17 5G 4/128GB в Украине составляет примерно 6 999 — 8 500 грн.

