Найкращий недорогий смартфон: експерт порадив модель Samsung до 10 000 грн (фото)

Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A17 5G може похвалитися чудовим програмним забезпеченням, гнучкими налаштуваннями, корисними функціями штучного інтелекту (ШІ) та тривалою підтримкою оновлень.

Хоча Samsung Galaxy A17 5G далекий від флагмана, це найкращий недорогий смартфон на Android, який можна купити у 2026 році. До такого висновку дійшов експерт порталу Tech Advisor Анірон Коупман.

Програмне забезпечення Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G Фото: Foundry

Програмне забезпечення вигідно виділяє Samsung Galaxy A17 5G на фоні його бюджетних конкурентів. На думку експерта, One UI 8 у Galaxy A17 5G — це найкраща версія Android 16.

Як зазначає Коупман, цей смартфон простий у використанні, має багато можливостей для налаштування, а також може похвалитися передовими ШІ-інструментами, такими як вбудований Gemini та пошук за допомогою Circle.

Samsung обіцяє п’ять років оновлень для Galaxy A17 5G, тож смартфоном можна спокійно користуватись до 2031 року. Ці п’ять років стосуються не лише основних оновлень ОС, але й патчів безпеки.

Апаратне забезпечення Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G Фото: Foundry

Samsung Galaxy A17 5G має досить скромні характеристики, однак їх цілком достатньо для стабільного та надійного повсякденного користування. Попри відсутність оновлення процесора, смартфон демонструє хорошу продуктивність, якої достатньо навіть для деяких ігор.

Однією з преваг Galaxy A17 5G є гарний 6,7-дюймовий OLED-дисплей із плавною частотою оновлення 90 Гц. Окрім того, його літій-іонний акумулятор ємністю 5000 мАг витримує до двох днів роботи без підзарядки.

Що стосується камер, Galaxy A17 5G має непоганий основний об'єктив на 50 мегапікселів. За словами експерта, за свої гроші він робить непогані фото. Також є фронтальна камера на 13 МП, яка також забезпечує відносно якісні знімки.

"Коли ви витрачаєте лише £199 / $199.99, стабільний та надійний досвід — це все, що дійсно має значення" — підсумував Коупман.

Ціна Samsung Galaxy A17 5G 4/128GB в Україні становить приблизно 6 999 — 8 500 грн.

