"Цей телефон — переможець": названо модель на Android з найкращою камерою (фото)

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL пропонує не лише відмінні характеристики камери, але й низку корисних функцій штучного інтелекту (ШІ) для обробки фотографій.

За результатами тестування Google Pixel 10 Pro XL виявився найкращим смартфоном на Android для фотозйомки за версією порталу ZDNET.

Як зазначають у виданні, смартфони Google використовували ШІ для покращення фото ще до того, як більшість людей дізналися про існування ChatGPT. Спочатку це були ШІ-інструменти для очищення фотографій та покращення об’єктів зйомки, а згодом користувачі отримали змогу видаляти об’єкти з фото та об’єднувати кілька світлин для створення "ідеального" моменту.

Google Pixel 10 Pro XL

На думку експертів, Pixel Pro 10 XL створений для тих, хто хоче швидко зробити фотографію, а потім дослідити, як штучний інтелект може її покращити. Він спрощує процеси, які професійні фотографи роблять за допомогою таких програм, як Adobe Lightroom та Photoshop.

"Якщо ви цінуєте фотографію, Pixel 10 Pro XL та його набір креативних функцій штучного інтелекту — це те, що має бути у вашій кишені", — наголосили у виданні.

Серія Pixel 10 Pro є першою, яка підтримує бездротову зарядку Qi2 25 Вт з магнітами Pixelsnap. Це робить смартфони сумісними з набором аксесуарів для камер MagSafe, такими як штативи, кріплення та док-станції. Окрім того, величезний екран Pixel Pro 10 XL можна використовувати як видошукач, що важливо для композиції.

"Він також має найбільший акумулятор і найшвидшу зарядку серед усіх Pixel, тому, якщо ці характеристики важливі для вас, то цей телефон — переможець", — підсумували експерти.

