"Этот телефон — победитель": названа модель на Android с лучшей камерой (фото)

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL предлагает не только отличные характеристики камеры, но и ряд полезных функций искусственного интеллекта (ИИ) для обработки фотографий.

По результатам тестирования Google Pixel 10 Pro XL оказался лучшим смартфоном на Android для фотосъемки по версии портала ZDNET.

Как отмечают в издании, смартфоны Google использовали ИИ для улучшения фото еще до того, как большинство людей узнали о существовании ChatGPT. Сначала это были ИИ-инструменты для очистки фотографий и улучшения объектов съемки, а впоследствии пользователи получили возможность удалять объекты с фото и объединять несколько фотографий для создания "идеального" момента.

Google Pixel 10 Pro XL

По мнению экспертов, Pixel Pro 10 XL создан для тех, кто хочет быстро сделать фотографию, а затем исследовать, как искусственный интеллект может ее улучшить. Он упрощает процессы, которые профессиональные фотографы делают с помощью таких программ, как Adobe Lightroom и Photoshop.

"Если вы цените фотографию, Pixel 10 Pro XL и его набор креативных функций искусственного интеллекта — это то, что должно быть в вашем кармане", — отметили в издании.

Серия Pixel 10 Pro является первой, которая поддерживает беспроводную зарядку Qi2 25 Вт с магнитами Pixelsnap. Это делает смартфоны совместимыми с набором аксессуаров для камер MagSafe, такими как штативы, крепления и док-станции. Кроме того, огромный экран Pixel Pro 10 XL можно использовать как видоискатель, что важно для композиции.

"Он также имеет самый большой аккумулятор и самую быструю зарядку среди всех Pixel, поэтому, если эти характеристики важны для вас, то этот телефон — победитель", — подытожили эксперты.

