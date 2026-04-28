Лучшие смартфоны Motorola на любой бюджет: топ-3 модели в 2026 году (фото)

Motorola продолжает радовать приятными телефонами с акцентом на внешний вид и достойные характеристики по умеренным ценам. Вот лучшие устройства из разных ценовых сегментов.

Фокус собрал тройку примечательных моделей Motorola, доступных официально в Украине.

Motorola Moto G06 Power

Гаджет начального уровня для тех, кто ищет емкую батарею по доступной цене. Аккумулятор на 7000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Лицевую панель занимает крупный 6,88-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, защищенный стеклом Gorilla Glass 3.

Motorola Moto G06 Power

За производительность отвечает базовый процессор MediaTek Helio G81 Ultra, работающий под управлением ОС Android 15. Смартфон оснащен одинарной 50-Мп основной камерой, стереодинамиками, модулем NFC и разъемом для наушников 3,5 мм. Корпус имеет базовую защиту от брызг по стандарту IP64, а задняя панель выполнена из практичной экокожи.

Відео дня

Цена в Украине: 6 499 грн (за версию 4/256 ГБ).

Motorola Moto G86

Оптимальный представитель среднего класса. Аппарат выделяется максимальной защитой от воды и пыли (IP68/IP69), а также сертификацией по стандарту прочности MIL-STD-810H. Смартфон получил 6,67-дюймовый P-OLED дисплей с разрешением 1.5K (2712x1220), поддержкой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит.

Motorola Moto G86

Внутри установлен сбалансированный чипсет MediaTek Dimensity 7300, который легко справляется с большинством повседневных задач и игр. Система камер включает в себя 50-Мп основной сенсор с оптической стабилизацией (OIS) и 8-Мп сверхширокоугольный объектив. Емкость батареи составляет 5200 мАч, присутствует поддержка 30-ваттной зарядки.

Цена в Украине: 11 499 грн (за версию 8/256 ГБ).

Motorola Edge 70 Fusion

Новый субфлагман с упором на дизайн, быстродействие и дисплейные технологии. Здесь установлен 6,78-дюймовый AMOLED-экран с высокой частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 5200 нит. Модель защищена по стандартам IP68/IP69 и MIL-STD-810H, но рамки экрана здесь еще тоньше, а аппаратная платформа базируется на современном 4-нанометровом чипе Snapdragon 7s Gen 3 от Qualcomm.

Motorola Edge 70 Fusion

Фотовозможности представлены 50-Мп главным модулем с OIS и увеличенным 13-Мп ультрашириком. Телефон комплектуется кремний-углеродным аккумулятором емкостью 7000 мАч, который заряжается шустро благодаря фирменной проводной зарядке мощностью 68 Вт. Предустановлена ОС Android 16, заявлены 3 крупных обновления системы в будущем.

Цена в Украине: 19 999 грн (за версию 12/256 ГБ).

