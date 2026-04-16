Ці смартфони Samsung отримають Android 17 і One UI 9: повний список (фото)

Хоча стабільна версія One UI 8.5 поки доступна на обмеженій кількості пристроїв Samsung, у мережі вже з'явився список гаджетів, які отримають наступний великий апдейт — One UI 9 на базі ОС Android 17.

Офіційного анонсу від південнокорейської компанії ще не було, проте ентузіасти склали перелік підтримуваних моделей, ґрунтуючись на заявлених Samsung термінах програмної підтримки для кожної лінійки, пише Android Authority.

Що відомо про One UI 9

З чуток, Samsung вже почала внутрішнє тестування нової оболонки на базі Android 17 для флагманів серії Galaxy S26. Очікується, що One UI 9 принесе низку помітних поліпшень, серед яких: плавніший інтерфейс системних налаштувань, оновлена панель Now Bar, поліпшені віджети робочого столу й оптимізований вбудований браузер.

Точні терміни запуску бета-тестування поки невідомі. Швидше за все, це станеться не раніше, ніж актуальна версія One UI 8.5 стане доступна для більшості сумісних пристроїв. Повноцінний реліз стабільної One UI 9 традиційно очікується в четвертому кварталі року, під час проведення конференції для розробників Samsung Developer Conference (SDC).

Смартфони серії Galaxy S25

Список пристроїв, які очікують на оновлення

Представлений нижче список є попереднім і заснований на гарантіях оновлень від самої Samsung. До нього включено основні глобальні моделі смартфонів і планшетів (регіональні серії M і F не враховувалися).

Лінійка Galaxy S (флагмани):

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 FE, S25 Ultra

Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra

Лінійка Galaxy Z (складні смартфони):

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Samsung Galaxy A56 входить до списку

Лінійка Galaxy A (середній і бюджетний клас):

Galaxy A57 5G, A37 5G, A17 5G, A17 LTE, A07 5G, A07 LTE

Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G, A16 5G, A16 LTE, A06 5G

Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G, A15 5G, A15 LTE

Galaxy A54 5G, A34 5G, A24 LTE

Планшети Galaxy Tab:

Galaxy Tab S11, S11 Ultra

Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 Lite

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE

Galaxy Tab A11, A11+

Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro

Експерти зазначають, що ймовірність отримання оновлення старими моделями понад обіцяний термін вкрай мала, хоча винятки й можливі. Остаточний і офіційний список підтримуваних пристроїв Samsung опублікує ближче до релізу прошивки.

