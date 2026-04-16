Эти смартфоны Samsung получат Android 17 и One UI 9: полный список (фото)

Хотя стабильная версия One UI 8.5 пока доступна на ограниченном числе устройств Samsung, в сети уже появился список гаджетов, которые получат следующий крупный апдейт — One UI 9 на базе ОС Android 17.

Официального анонса от южнокорейской компании еще не было, однако энтузиасты составили перечень поддерживаемых моделей, основываясь на заявленных Samsung сроках программной поддержки для каждой линейки, пишет Android Authority.

Что известно про One UI 9

По слухам, Samsung уже начала внутреннее тестирование новой оболочки на базе Android 17 для флагманов серии Galaxy S26. Ожидается, что One UI 9 принесет ряд заметных улучшений, среди которых: более плавный интерфейс системных настроек, обновленная панель Now Bar, улучшенные виджеты рабочего стола и оптимизированный встроенный браузер.

Точные сроки запуска бета-тестирования пока неизвестны. Скорее всего, это произойдет не раньше, чем актуальная версия One UI 8.5 станет доступна для большинства совместимых устройств. Полноценный релиз стабильной One UI 9 традиционно ожидается в четвертом квартале года, во время проведения конференции для разработчиков Samsung Developer Conference (SDC).

Смартфоны серии Galaxy S25 Фото: PC Mag

Список устройств, ожидающих обновление

Представленный ниже список является предварительным и основан на гарантиях обновлений от самой Samsung. В него включены основные глобальные модели смартфонов и планшетов (региональные серии M и F не учитывались).

Линейка Galaxy S (флагманы):

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 FE, S25 Ultra

Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra

Линейка Galaxy Z (складные смартфоны):

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Samsung Galaxy A56 входит в список Фото: gsmarena.com

Линейка Galaxy A (средний и бюджетный класс):

Galaxy A57 5G, A37 5G, A17 5G, A17 LTE, A07 5G, A07 LTE

Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G, A16 5G, A16 LTE, A06 5G

Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G, A15 5G, A15 LTE

Galaxy A54 5G, A34 5G, A24 LTE

Планшеты Galaxy Tab:

Galaxy Tab S11, S11 Ultra

Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 Lite

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE

Galaxy Tab A11, A11+

Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro

Эксперты отмечают, что вероятность получения обновления старыми моделями сверх обещанного срока крайне мала, хотя исключения и возможны. Окончательный и официальный список поддерживаемых устройств Samsung опубликует ближе к релизу прошивки.

