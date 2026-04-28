Какие смартфоны получат Android 17: список моделей Motorola, Samsung, Xiaomi, Google и не только
Google готовится к финальному релизу ОС Android 17, который ожидается в мае или июне. Традиционно первыми апдейт получат модели Pixel, тогда как другие производители будут выпускать обновления по отдельным графикам.
Предварительный перечень смартфонов и планшетов, которые с высокой вероятностью получат апдейт, приводит Rozetked. Данные сформированы на основе официальных заявлений брендов, корпоративных реестров (таких как Android Enterprise Recommended) и актуальных политик программной поддержки.
Google Pixel
Достоверно известно, что до Android 17 обновятся все устройства Google Pixel, начиная с шестого поколения. Эти гаджеты уже участвуют в программе бета-тестирования и получат стабильную сборку в день релиза.
- Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a;
- Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a;
- Pixel Fold;
- Pixel Tablet;
- Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a;
- Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a;
- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a.
Samsung Galaxy
Официальный список пока не опубликован, однако компания гарантирует для своих флагманов (начиная с линейки Galaxy S24) до семи крупных обновлений, а для некоторых моделей серии Galaxy A — до шести.
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE;
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;
- Galaxy A17 5G / A16 / A16 5G;
- Galaxy A26 / A36 / A56;
- Galaxy A25 / A35 / A55;
- Galaxy A34 / A54;
- Galaxy M54;
- Galaxy M35;
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7;
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5;
- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra;
- Galaxy Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+;
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE;
- Galaxy Tab A11, Tab A11+.
Xiaomi
Информация об обновлениях для устройств Xiaomi основана на данных реестра программы корпоративного внедрения Android Enterprise Recommended.
Смартфоны и планшеты Xiaomi:
- Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Ultra;
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro, 15S Pro;
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro;
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro;
- Xiaomi Civi 5 Pro / Civi 4 Pro / 14 Civi;
- Xiaomi Mix Fold 4 / Mix Fold 3 / Mix Flip 2 / Mix Flip;
- Xiaomi Pad 8, Pad 8 Pro;
- Xiaomi Pad 7, Pad 7S Pro 12.5, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Xiaomi Pad Mini.
Redmi:
- Redmi K90, K90 Pro Max;
- Redmi K80, K80 Pro, K80 Ultra;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi K70 Ultra, K70, K70e;
- Redmi 15, 15 4G, 15C 5G, 15C 4G;
- Redmi Note 15, Note 15 Pro, Note 15 Pro 4G, Note 15 5G, Note 15 Pro+;
- Redmi Note 14S, Note 14 Pro, 14 4G, 14 Pro 4G, 14 Pro+, 14R 5G;
- Redmi Turbo 5, Turbo 5 Max / Turbo 4, Turbo 4 Pro / Turbo 3;
- Redmi A7 Pro / A5 4G;
- Redmi K Pad;
- Redmi Pad 2, Pad 2 4G, Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G.
Poco:
- Poco M8 5G, M8 Pro 5G;
- Poco M7 Plus, M7 4G, M7 5G;
- Poco X7, X7 Pro;
- Poco X6 Pro;
- Poco F8 Pro, F8 Ultra;
- Poco F7, F7 Pro, F7 Ultra;
- Poco F6, F6 Pro;
- Poco C85 5G, C85 4G;
- Poco C71;
- Poco Pad X1;
- Poco Pad M1.
OnePlus
Ожидается, что оболочку OxygenOS 17 на базе нового Android получат следующие аппараты:
- OnePlus 15, 15R;
- OnePlus 13, 13R, 13s;
- OnePlus 12, 12R;
- OnePlus 11;
- OnePlus Open;
- OnePlus Nord 4;
- OnePlus Nord 5 / Nord 6;
- OnePlus Nord CE 5;
- OnePlus Pad 4 / OnePlus Pad 3 / OnePlus Pad 2;
- OnePlus Pad Go 2.
Honor
Прогноз составлен на основе политики поддержки устройств бренда:
- Honor Magic 8, Magic 8 Pro, Magic 8 Lite;
- Honor Magic 7, Magic 7 Pro, Magic 7 Lite;
- Honor Magic 6, Magic 6 Pro;
- Honor Magic V6 / Magic V5;
- Honor Magic V Flip;
- Honor 400, 400 Pro;
- Honor 200, 200 Pro, 200 Lite.
Nothing
Бренд Карла Пея обещает выпускать минимум три крупных обновления ОС для своих гаджетов:
- Nothing Phone (4a), (4a) Pro;
- Nothing Phone (3a), (3a) Pro, (3a) Lite;
- Nothing Phone (3);
- Nothing Phone (2a), (2a) Plus;
- CMF Phone 2 Pro.
Realme
Предварительный список моделей, которые должны получить новую прошивку:
- Realme 14, 14 Pro, 14 Pro+;
- Realme 13, 13 Pro, 13 Pro+;
- Realme GT 8, GT 8 Pro;
- Realme GT 7, GT 7 Pro;
- Realme GT 6.
Motorola
Ряд моделей бренда уже принимает активное участие в бета-тестировании Android 17. Ожидается, что они получат финальную версию в числе первых. К ним относятся:
- Motorola Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Fusion+;
- Motorola Edge 60, Edge 60 Fusion;
- Motorola Edge 2025;
- Motorola Moto G86, Moto G86 Power;
- Motorola Moto G57, Moto G57 Power.
