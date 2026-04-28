Потужний OnePlus Ace 6 Ultra з АКБ на 8600 мАг і чипом Dimensity 9500 уже тут: скільки коштує (фото)

OnePlus показала в Китаї субфлагманський смартфон Ace 6 Ultra. Новинка пропонує топовий процесор MediaTek і акумулятор високої ємності.

Про технічні деталі релізу повідомляє портал Gadgets360.

Дисплей і габарити

Смартфон отримав 6,78-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1.5K (2772x1272) і щільністю пікселів 450 ppi. Панель виділяється підвищеною частотою оновлення 165 Гц, що забезпечує високу плавність у динамічних іграх, і частотою дискретизації торкання 480 Гц. Пікова яскравість дисплея досягає 1800 ніт, а корисна площа матриці становить 93,6%.

Для біометричної аутентифікації під екраном встановлений ультразвуковий сканер відбитків пальців, також підтримується функція розблокування за обличчям. Габарити корпусу становлять 162,45 x 77,47 x 8,45 мм при вазі 217 грамів. Апарат доступний у двох кольорах, які називаються Ace Awakening (світле) і Metal Storm (темно-сіре).

OnePlus Ace 6 Ultra Фото: OnePlus

Продуктивність і камери

За обчислення відповідає передовий процесор MediaTek Dimensity 9500 з піковою тактовою частотою до 4,21 ГГц. Пристрій комплектується швидкою оперативною пам'яттю стандарту LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ і накопичувачем UFS 4.1 ємністю до 1 ТБ. Апарат працює під управлінням операційної системи Android 16 з оболонкою ColorOS 16.

Основний 50-мегапіксельний фотосенсор з діафрагмою f/1.8 оснащений фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією (OIS). Додатково встановлено 8-Мп надширококутний об'єктив із полем зору 112 градусів. Камера підтримує цифрове масштабування до 20x і здатна записувати відео з роздільною здатністю 4K при 60 кадрах в секунду. Роздільна здатність фронтальної камери для селфі становить 16 Мп.

Однією з головних особливостей OnePlus Ace 6 Ultra став масивний акумулятор ємністю 8600 мАг. Для швидкого поповнення енергії передбачена підтримка зарядки потужністю 120 Вт. Набір комунікаційних інтерфейсів включає підтримку мереж 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, модуль NFC для безконтактної оплати і порт USB Type-C.

Ціни

Вартість конфігурацій OnePlus Ace 6 Ultra на китайському ринку (в доларовому еквіваленті) розподілилася таким чином:

12 ГБ / 256 ГБ — 513 доларів;

12 ГБ / 512 ГБ — 557 доларів;

16 ГБ / 256 ГБ — 601 долар;

16 ГБ / 512 ГБ — 645 доларів;

16 ГБ / 1 ТБ — 748 доларів.

