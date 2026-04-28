Мощный OnePlus Ace 6 Ultra с АКБ на 8600 мАч и чипом Dimensity 9500 уже здесь: сколько стоит (фото)

OnePlus показала в Китае субфлагманский смартфон Ace 6 Ultra. Новинка предлагает топовый процессор MediaTek и аккумулятор высокой емкости.

О технических деталях релиза сообщает портал Gadgets360.

Дисплей и габариты

Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K (2772x1272) и плотностью пикселей 450 ppi. Панель выделяется повышенной частотой обновления 165 Гц, что обеспечивает высокую плавность в динамичных играх, и частотой дискретизации касания 480 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 1800 нит, а полезная площадь матрицы составляет 93,6%.

Для биометрической аутентификации под экраном установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, также поддерживается функция разблокировки по лицу. Габариты корпуса составляют 162,45 x 77,47 x 8,45 мм при весе 217 граммов. Аппарат доступен в двух расцветках, которые называются Ace Awakening (светлая) и Metal Storm (темно-серая).

OnePlus Ace 6 Ultra Фото: OnePlus

Производительность и камеры

За вычисления отвечает передовой процессор MediaTek Dimensity 9500 с пиковой тактовой частотой до 4,21 ГГц. Устройство комплектуется быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR5X объемом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 емкостью до 1 ТБ. Аппарат трудится под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Основной 50-мегапиксельный фотосенсор с диафрагмой f/1.8 оснащен фазовым автофокусом и оптической стабилизацией (OIS). Дополнительно установлен 8-Мп сверхширокоугольный объектив с полем зрения 112 градусов. Камера поддерживает цифровое масштабирование до 20x и способна записывать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Разрешение фронтальной камеры для селфи составляет 16 Мп.

Одной из главных особенностей OnePlus Ace 6 Ultra стал массивный аккумулятор емкостью 8600 мАч. Для быстрого восполнения энергии предусмотрена поддержка зарядки мощностью 120 Вт. Набор коммуникационных интерфейсов включает поддержку сетей 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, модуль NFC для бесконтактной оплаты и порт USB Type-C.

Цены

Стоимость конфигураций OnePlus Ace 6 Ultra на китайском рынке (в долларовом эквиваленте) распределилась следующим образом:

12 ГБ / 256 ГБ — 513 долларов;

12 ГБ / 512 ГБ — 557 долларов;

16 ГБ / 256 ГБ — 601 доллар;

16 ГБ / 512 ГБ — 645 долларов;

16 ГБ / 1 ТБ — 748 долларов.

