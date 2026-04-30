Лучшие смартфоны апреля: какие новинки Xiaomi, Oppo, Huawei и не только отметились в этом месяце

Апрель 2026 года выдался насыщенным для отрасли телефонов. Поступило множество интересных новинок от китайских брендов.

Фокус собрал главные премьеры месяца и рассказывает об особенностях свежих флагманов от Huawei, OnePlus, Oppo, Redmi и Vivo.

Huawei Pura 90 Pro Max

В новом поколении линейки Pura компания Huawei делает cерьезную ставку на камеры. Главной фишкой аппарата стал внушительный 200-Мп модуль с RYYB-фильтром, обеспечивающий качественную съемку в темноте и приближение до 20x без видимой потери деталей. Основной 50-Мп сенсор оборудован переменной диафрагмой (f/1.4–4.0) и передовой технологией LOFIC HDR, а за программную доработку снимков отвечает фирменный движок XMAGE.

Huawei Pura 90 Pro Max Фото: Huawei

В качестве экрана используется 6,9-дюймовая матрица LTPO OLED (1–120 Гц), защищенная прочным антибликовым стеклом Kunlun. Аппаратной основой выступает фирменный чипсет Kirin 9030S. За автономность отвечает батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки: 100 Вт по кабелю и 80 Вт в беспроводном режиме. Корпус имеет максимальную степень защиты от воды и пыли IP68/IP69.

OnePlus Ace 6 Ultra

Аппарат среднего класса оснащен плоским 6,78-дюймовым LTPS-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и специальным сопроцессором, который сводит к минимуму задержку при касаниях. Вычислительным центром стал топовый чип MediaTek Dimensity 9500 в паре с быстрой оперативной памятью LPDDR5X (до 16 ГБ). Для бесперебойной работы в тяжелых играх предусмотрена система оптимизации ресурсов.

OnePlus Ace 6 Ultra Фото: OnePlus

Отдельного внимания заслуживает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8600 мАч, поддерживающий скоростную 120-ваттную зарядку. Для расширения игровых сценариев предусмотрен опциональный чехол-геймпад с физическими клавишами. Смартфон оснащен ультразвуковым дактилоскопическим сканером под экраном, 50-Мп камерой и защищен по стандарту IP69K.

Oppo Find X9 Ultra

Ультимативный камерофон для фотоэнтузиастов и видеографов. Разработанный совместно с инженерами Hasselblad, оптический блок предлагает сразу два 200-Мп сенсора (главный и портретный), а также уникальный 50-Мп телефото-перископ с 10-кратным оптическим зумом. Возможности видеосъемки включают запись в формате 4K при 120 кадрах в секунду, поддержку 10-битных профилей O-Log2 и возможность накладывать пользовательские LUT непосредственно во время записи.

Oppo Find X9 Ultra Фото: Future

Лицевую панель занимает профессионально откалиброванный 6,82-дюймовый дисплей ProXDR с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 3600 нит. За производительность отвечает передовой процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Длительную работу обеспечивает аккумулятор на 7050 мАч с проводной зарядкой на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Redmi K90 Max

Этот девайс позиционируется как бескомпромиссное решение для киберспортсменов. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 9500, который работает в тандеме с выделенным графическим чипом D2. Чтобы избежать троттлинга под нагрузкой, производитель интегрировал систему активного охлаждения с настоящим кулером. Изображение выводится на 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 165 Гц и рекордной частотой опроса сенсора 3500 Гц для молниеносной реакции в шутерах.

Расцветки Redmi K90 Max Фото: Xiaomi

Питает все это батарея на 8550 мАч с поддержкой зарядки на 100 Вт. Дополнительно реализована функция реверсивной зарядки мощностью 22,5 Вт, позволяющая использовать смартфон как повербанк. За фото и видео отвечает основная 50-Мп камера с оптической стабилизацией и возможностью записи видео в разрешении 8K.

Vivo X300 Ultra

Еще один фотофлагман с упором на бескомпромиссное качество съемки. Главный козырь устройства — 200-Мп основной модуль с матрицей оптического формата почти 1 дюйм. Его дополняет 200-Мп телевик с улучшенной стабилизацией и 50-Мп сверхширокоугольный объектив. Аппарат поддерживает внешние телеконвертеры для экстремального зума, пишет 4K-видео при 120 fps с 10-битным Log и использует выделенный спектральный сенсор для идеальной цветопередачи.

Vivo X300 Ultra Фото: Vivo

Устройство оснащено 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем (QHD+) с динамической частотой развертки 1–144 Гц. За работу интерфейса и алгоритмов камеры отвечает топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Используется батарея емкостью 6600 мАч (100 Вт проводная и 40 Вт беспроводная зарядка).

Ранее сообщалось, какие смартфоны получат Android 17. Google готовится к финальному релизу ОС Android 17, который ожидается в мае или июне. Традиционно первыми апдейт получат модели Pixel, тогда как другие производители будут выпускать обновления по отдельным графикам.

Также писали про лучшие смартфоны Motorola на любой бюджет.