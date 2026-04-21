Мощный Redmi K90 Max получил аккумулятор на 8550 мАч: цена смартфона уже известна (фото)

Xiaomi представила игровой смартфон Redmi K90 Max. Главными фишками устройства стали встроенная система активного охлаждения и батарея экстремальной емкости.

Это первый телефон китайского бренда с внутренним вентилятором, работающим в паре с топовым процессором MediaTek. О cпецификациях и ценах новинки пишет Gizmochina.

Охлаждение и производительность

Смартфон оснащен кулером диаметром 18,1 мм с цельнометаллическим подшипником. Лопасти вентилятора наклонены вперед для эффективного захвата воздуха через герметичный канал. Система снижает температуру процессора на 10 градусов за 100 секунд работы. Максимальный уровень шума ограничен 32 дБ.

За вычисления отвечает топовый процессор MediaTek Dimensity 9500. Ему помогает в играх отдельный графический ИИ-чип D2. Связка обеспечивает плавную картинку с частотой до 165 fps в мобильных хитах. Аппарат комплектуется оперативной памятью нового стандарта LPDDR5X Ultra и быстрым флеш-накопителем UFS 4.1.

Особенности Redmi K90 Max: процессор флагманского уровня, аккумулятор 8550 мАч, дисплей 165 Гц, металлическая рамка, воздушное охлаждение, 165 fps в 40+ играх, звук от Bose, защита от воды по высоким стандартам Фото: Xiaomi

Дисплей и автономность

Redmi K90 Max имеет плоский 6,83-дюймовый экран с разрешением 1.5K. Матрица поддерживает частоту обновления 165 Гц и технологию подсветки M10. Для снижения нагрузки на глаза применяется технология подавления мерцания (DC dimming) на всех уровнях яркости. Пользователям также доступен специальный игровой режим защиты зрения и минимальный уровень свечения в 1 нит.

Внутри установлена батарея емкостью 8550 мАч. Смартфон поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Камеры, защита и связь

Основной блок камер состоит из 50-мегапиксельного сенсора оптического формата 1/1,55 дюйма и сверхширокоугольного объектива на 8 Мп. Спереди в экран встроена селфи-камера на 20 Мп.

Корпус устройства получил сертификацию защиты от воды и пыли сразу по трем стандартам: IP66, IP68 и IP69. Влага не проникает к платам даже несмотря на наличие вентиляционных отверстий. В список дополнительных опций входят гироскоп с частотой опроса 400 Гц, система из трех микрофонов для игр в горизонтальном положении и два чипа Surge T1+ для стабилизации сетевого сигнала. Телефон располагает ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, линейным вибромотором по оси X и стереодинамиками от компании Bose.

Расцветки Redmi K90 Max

Цены

Redmi K90 Max выпускается в алюминиевой рамке с тонкими экранными рамками. На выбор доступны три цвета: серебристый (Space Silver), черный (Shadow Black) и голубой (Sky Blue).

Стоимость смартфона на китайском рынке составляет:

12 ГБ / 256 ГБ — 513 долларов;

16 ГБ / 256 ГБ — 557 долларов;

12 ГБ / 512 ГБ — 586 долларов;

16 ГБ / 512 ГБ — 630 долларов;

16 ГБ / 1 ТБ — 733 доллара.

