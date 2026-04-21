Бюджетный планшет Xiaomi с емкой батареей: представлен Redmi Pad 2 SE (фото)

Xiaomi анонсировала доступный планшет Redmi Pad 2 SE. Аппарат получил металлический корпус и плавный дисплей с высоким разрешением.

Характеристики и стартовые цены новинки опубликовал портал Gizmochina.

Планшет оснащен 9,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2K (2048x1280 пикселей). Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 600 нит. Дисплей получил сертификаты TÜV Rheinland, подтверждающие снижение уровня вредного синего света и отсутствие мерцания. Корпус устройства выполнен из цельного металла. Толщина составляет 7,4 мм при весе чуть более 400 граммов.

Аппаратная платформа базируется на 6-нанометровом процессоре Snapdragon 6s 4G Gen 2. В наличии 6 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и встроенным накопителем типа UFS 2.2 на 128 ГБ. Есть разъем для карт памяти microSD. Планшет трудится под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Redmi Pad 2 SE 4G Фото: Xiaomi

Емкость аккумулятора составляет 7600 мАч. Гаджет поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт, однако в заводской комплект входит адаптер на 15 Вт. Основная камера делает снимки в разрешении 8 Мп, а фронтальный сенсор получил матрицу на 5 Мп. Аудиосистема состоит из стереодинамиков с поддержкой форматов Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Для подключения проводных наушников предусмотрен разъем 3,5 мм. Сетевые модули — Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Новинка доступна в стандартной модификации и версии с поддержкой мобильных сетей. Базовая модель с модулем Wi-Fi выпускается в темно-сером и серебристом цветах. Ее стоимость составляет 160 долларов. Версия с модемом Dual SIM 4G доступна только в серебристом оттенке и оценена в 205 долларов.

