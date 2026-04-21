Бюджетний планшет Xiaomi з ємною батареєю: представлений Redmi Pad 2 SE (фото)

Xiaomi анонсувала доступний планшет Redmi Pad 2 SE. Апарат отримав металевий корпус і плавний дисплей із високою роздільною здатністю.

Характеристики та стартові ціни новинки опублікував портал Gizmochina.

Планшет оснащений 9,7-дюймовим LCD-екраном з роздільною здатністю 2K (2048x1280 пікселів). Панель підтримує частоту оновлення 120 Гц і пікову яскравість 600 ніт. Дисплей отримав сертифікати TÜV Rheinland, що підтверджують зниження рівня шкідливого синього світла і відсутність мерехтіння. Корпус пристрою виконано з цільного металу. Товщина становить 7,4 мм при вазі трохи більше 400 грамів.

Апаратна платформа базується на 6-нанометровому процесорі Snapdragon 6s 4G Gen 2. У наявності 6 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR4X і вбудований накопичувач типу UFS 2.2 на 128 ГБ. Є роз'єм для карт пам'яті microSD. Планшет працює під управлінням операційної системи Android 16 з оболонкою HyperOS 3.

Redmi Pad 2 SE 4G Фото: Xiaomi

Ємність акумулятора становить 7600 мАг. Гаджет підтримує дротову зарядку потужністю 18 Вт, проте в заводський комплект входить адаптер на 15 Вт. Основна камера робить знімки з роздільною здатністю 8 Мп, а фронтальний сенсор отримав матрицю на 5 Мп. Аудіосистема складається зі стереодинаміків з підтримкою форматів Dolby Atmos і Hi-Res Audio. Для підключення дротових навушників передбачено роз'єм 3,5 мм. Мережеві модулі — Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0.

Новинка доступна в стандартній модифікації та версії з підтримкою мобільних мереж. Базова модель з модулем Wi-Fi випускається в темно-сірому і сріблястому кольорах. Її вартість становить 160 доларів. Версія з модемом Dual SIM 4G доступна тільки в сріблястому відтінку і оцінена в 205 доларів.

