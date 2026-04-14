Android-планшет з яскравим проектором перевірили в дії: огляд Tank Pad Ultra (відео)

Бренд 8849 (підрозділ Unihertz) випустив захищений планшет Tank Pad Ultra з вбудованим проектором. Оглядач виявив плюси і мінуси новинки.

Експерт Channel Ramble протестував апарат в іграх і в режимі трансляції зображення на стіну. Також було перевірено заявлену стійкість планшета до води.

Проектор і продуктивність

Проектор видає світловий потік 260 люмен, а роздільна здатність трансляції становить 1080p. Виробник не просто додав цю особливість для привернення уваги — функція вельми зручна і може стати в нагоді для роботи, геймінгу та перегляду відео на великому екрані.

Порівняно з Tank Pad картинка стала яскравішою, а передача кольору покращилася. Щоправда, механічне колесо фокусування замінили на програмний інструмент, який працює не настільки ж точно. Основний екран пристрою (10,95 дюйма, 1920х1200) підтримує 120 Гц, але в разі активації проектора частота кадрів обмежена 60 Гц.

Підключивши до планшета геймпад, можна грати на великому екрані проектора Фото: скриншот / YouTube

Усередині встановлений чипсет середнього рівня MediaTek Dimensity 8200, незмінний порівняно з базовою моделлю. Оглядач назвав процесор слабким місцем пристрою — для головних завдань його вистачає, але з вимогливими іграми платформа погано справляється.

Шутер Fortnite на низьких налаштуваннях графіки працює з частотою нижче 30 кадрів на секунду. У Minecraft на високих параметрах візуалізації спостерігаються зависання, але можна грати комфортно з простішим графічним пресетом. Система, тим не менш, функціонує плавно під час запуску базових додатків. З плюсів — планшет оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 512 ГБ. Підтримуються карти формату microSD для розширення сховища.

Батарея та інші особливості

Ємність акумулятора 23 400 мАг — ще один козир Tank Pad Ultra. Планшет масивний, але при помірному використанні заряду вистачає на тиждень. А в режимі безперервної роботи проектора девайс функціонує близько шести годин. Від АКБ також можна заряджати смартфони та інші гаджети по дроту за допомогою реверсивної зарядки. Корпус захищений від води і витримує занурення без дефектів. Спеціальна утиліта дає змогу видувати рідину з динаміків за допомогою внутрішніх вентиляторів охолодження (вони ж допомагають уникнути перегріву від проектора). До того ж на задній панелі встановлено потужний туристичний ліхтар.

Планшет 8848 Tank Pad Ultra Фото: скриншот / YouTube

Основна камера робить різкі деталізовані знімки, але під час запису відео зафіксовано збої в роботі автофокусу. Головна особливість оптики — інтегрований сенсор нічного бачення. За рахунок нього камера розпізнає об'єкти в повній темряві. Планшет оснащений слотом для SIM-карт. Апарат здійснює телефонні дзвінки і працює в мережах 5G. Передбачено роз'єм 3,5 мм для дротових навушників. А ось вбудовані стереодинаміки звучать плоско і поступаються динамікам сучасних смартфонів.

Планшет Tank Pad Ultra з проектором: чи варто брати?

Що в підсумку? Планшет вийшов вельми цікавим завдяки унікальній функціональності. Є батарея-повербанк, проектор гідної якості і міцний корпус із захистом від води і яскравим ліхтариком. З мінусів — процесор міг би бути потужнішим, а габарити доволі громіздкі, що зумовлено специфікою "невбиваємого" форм-фактора.

Роздрібна ціна планшета Unihertz 8849 TankPad Ultra становить близько 600 доларів. Виробник пропонує докупити фірмовий чохол з металевою підставкою за 30 доларів. Цей аксесуар дає змогу регулювати кут нахилу проектора.

