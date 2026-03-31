Еталонний Android-планшет на заміну iPad: огляд Xiaomi Pad 8 Pro (фото)

Нещодавно відбувся міжнародний реліз планшета Xiaomi Pad 8 Pro. Апарат пропонує високу продуктивність, чудовий екран і широкий асортимент аксесуарів.

Експерти провели детальне тестування новинки і з'ясували, чому ця модель може стати пристойною альтернативою дорожчому iPad Pro, пише GSMArena.

Дизайн і дисплей

Xiaomi Pad 8 Pro виконаний у суцільнометалевому корпусі з алюмінію з матовою поверхнею, яка практично не збирає відбитки пальців. При вазі 485 грамів і товщині всього 5,8 мм планшет відчувається легким і зручним. Корисною особливістю стала наявність сканера відбитків пальців, вбудованого в кнопку живлення.

Спереду встановлений 11,2-дюймовий IPS-дисплей з високою роздільною здатністю (3200 x 2136 пікселів), підтримкою 12-бітної глибини кольору, специфікацій HDR10+ і Dolby Vision. Заявлена пікова яскравість у 800 ніт підтвердилася в тестах, забезпечивши чудову читабельність на сонці. Частота оновлення екрана досягає 144 Гц, хоча на практиці система найчастіше використовує 120 Гц для плавності інтерфейсу і 50 Гц для статичних зображень. За звук відповідають чотири гучні динаміки гідної якості з підтримкою Dolby Atmos.

Окремо варто відзначити лімітовану версію Matte Glass Edition зі спеціальним покриттям антивідблиску зі склом, яке знижує навантаження на очі при тривалій роботі. Планшет сумісний з новим фірмовим стилусом Focus Pen Pro і кількома варіантами клавіатур-чохлів, включно з моделлю з тачпадом (Focus Keyboard Cover), що перетворює пристрій на подобу компактного ноутбука.

Задня панель Xiaomi Pad 8 Pro Фото: gsmarena.com

Швидкодія та автономність

Xiaomi Pad 8 Pro базується на потужному процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite. У парі зі швидкою оперативною пам'яттю (LPDDR5X або LPDDR5T залежно від версії) і накопичувачем UFS 4.1 рішення забезпечує безкомпромісну обчислювальну потужність. Про це свідчить результат у 3,1 млн балів, зафіксований у бенчмарку AnTuTu v11. Планшет легко справляється з важкими іграми і багатозадачністю, при цьому практично не нагріваючись і не знижуючи тактові частоти при тривалих навантаженнях.

Акумулятор ємністю 9200 мАг у поєднанні з енергоефективним чипом показав видатні результати автономності: майже 13 годин 40 хвилин активного використання. Комплектна зарядка на 67 Вт заряджає АКБ з 0 до 100% всього за 77 хвилин. Також є підтримка зворотної дротової зарядки (22,5 Вт) для живлення інших гаджетів.

ПЗ і камери

Планшет працює під управлінням фірмової прошивки HyperOS 3 поверх ОС Android 16. Система пропонує безліч зручних функцій для багатозадачності, включно з поділом екрана, плаваючими вікнами і спеціальним режимом Workstation, що імітує інтерфейс настільного ПК (аналог Samsung DeX). Ще в наявності функції штучного інтелекту на базі Google Gemini і фірмові інструменти Xiaomi для обробки тексту і зображень.

Дисплей Xiaomi Pad 8 Pro Фото: gsmarena.com

Камери (50-Мп основна і 32-Мп фронтальна) зірок з неба не хапають. Вони відмінно справляються зі скануванням документів і відеодзвінками, але для художньої зйомки не призначені. Можна отримати знімки середньої якості з блідими кольорами.

Загалом, експерти називають Xiaomi Pad 8 Pro чудовим вибором для тих, хто шукає потужний і універсальний планшет з хорошим екраном і тривалим часом автономної роботи.

Ціна Xiaomi Pad 8 Pro (Wi-Fi, 8/256 ГБ) в Україні — 28 999 грн.

