Эталонный Android-планшет на замену iPad: обзор Xiaomi Pad 8 Pro (фото)

Недавно состоялся международный релиз планшета Xiaomi Pad 8 Pro. Аппарат предлагает высокую производительность, отличный экран и широкий ассортимент аксессуаров.

Эксперты провели детальное тестирование новинки и выяснили, почему эта модель может стать приличной альтернативой более дорогому iPad Pro, пишет GSMArena.

Дизайн и дисплей

Xiaomi Pad 8 Pro выполнен в цельнометаллическом корпусе из алюминия с матовой поверхностью, которая практически не собирает отпечатки пальцев. При весе 485 граммов и толщине всего 5,8 мм планшет ощущается легким и удобным. Полезной особенностью стало наличие сканера отпечатков пальцев, встроенного в кнопку питания.

Спереди установлен 11,2-дюймовый IPS-дисплей с высоким разрешением (3200 x 2136 пикселей), поддержкой 12-битной глубины цвета, спецификаций HDR10+ и Dolby Vision. Заявленная пиковая яркость в 800 нит подтвердилась в тестах, обеспечив отличную читаемость на солнце. Частота обновления экрана достигает 144 Гц, хотя на практике система чаще всего использует 120 Гц для плавности интерфейса и 50 Гц для статических изображений. За звук отвечают четыре громких динамика достойного качества с поддержкой Dolby Atmos.

Відео дня

Отдельно стоит отметить лимитированную версию Matte Glass Edition со специальным антибликовым стеклом, которое снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Планшет совместим с новым фирменным стилусом Focus Pen Pro и несколькими вариантами клавиатур-чехлов, включая модель с тачпадом (Focus Keyboard Cover), превращающую устройство в подобие компактного ноутбука.

Задняя панель Xiaomi Pad 8 Pro Фото: gsmarena.com

Быстродействие и автономность

Xiaomi Pad 8 Pro базируется на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. В паре с быстрой оперативной памятью (LPDDR5X или LPDDR5T в зависимости от версии) и накопителем UFS 4.1 решение обеспечивает бескомпромиссную вычислительную мощь. Об этом свидетельствует результат в 3,1 млн баллов, зафиксированный в бенчмарке AnTuTu v11. Планшет легко справляется с тяжелыми играми и многозадачностью, при этом практически не нагреваясь и не снижая тактовые частоты при длительных нагрузках.

Аккумулятор емкостью 9200 мАч в сочетании с энергоэффективным чипом показал выдающиеся результаты автономности: почти 13 часов 40 минут активного использования. Комплектная зарядка на 67 Вт заряжает АКБ с 0 до 100% всего за 77 минут. Также есть поддержка обратной проводной зарядки (22,5 Вт) для питания других гаджетов.

ПО и камеры

Планшет работает под управлением фирменной прошивки HyperOS 3 поверх ОС Android 16. Система предлагает множество удобных функций для многозадачности, включая разделение экрана, плавающие окна и специальный режим Workstation, имитирующий интерфейс настольного ПК (аналог Samsung DeX). Еще в наличии функции искусственного интеллекта на базе Google Gemini и фирменные инструменты Xiaomi для обработки текста и изображений.

Дисплей Xiaomi Pad 8 Pro Фото: gsmarena.com

Камеры (50-Мп основная и 32-Мп фронтальная) звезд с неба не хватают. Они отлично справляются со сканированием документов и видеозвонками, но для художественной съемки не предназначены. Можно получить снимки среднего качества с бледноватыми цветами.

В целом, эксперты называют Xiaomi Pad 8 Pro отличным выбором для тех, кто ищет мощный и универсальный планшет с хорошим экраном и длительным временем автономной работы.

Цена Xiaomi Pad 8 Pro (Wi-Fi, 8/256 ГБ) в Украине — 28 999 грн.

