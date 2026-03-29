Надежный и недорогой смартфон Xiaomi: какая модель популярна в Украине (фото)

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 15 5G высоко оценивают пользователи за баланс цены и возможностей. Аппарат предлагает качественный дисплей и длительное время автономной работы.

Фокус собрал спецификации и отзывы владельцев устройства. Также приводим главные выводы экспертов портала GSMArena.

Технические характеристики и дизайн

Телефон оснащен 6,77-дюймовым дисплеем AMOLED, разрешение матрицы составляет 2392х1080 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и технологию HDR10+. Пиковая яркость достигает 3200 нит, а показатель ШИМ-затемнения равен 3840 Гц, что важно для защиты глаз от мерцания. Корпус смартфона защищен от пыли и воды по стандарту IP66. Присутствует сертификация устойчивости к падениям с высоты до 1,7 метра.

Гаджет базируется на процессоре среднего уровня Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Объем оперативной памяти составляет до 12 ГБ, накопитель стандарта UFS 2.2 вмещает от 128 до 512 ГБ, в зависимости от версии. Поддерживаются карты памяти формата microSDXC. Батарея имеет емкость 5520 мАч и заряжается с мощностью до 45 Вт. Предусмотрена функция реверсивной зарядки на 18 Вт для подпитки других гаджетов.

Основной модуль камеры получил разрешение 108 Мп. Сенсор оснащен оптической стабилизацией (OIS) и фазовым автофокусом. Дополнительно установлен широкоугольный объектив на 8 Мп Фронтальная камера делает снимки в разрешении 20 Мп.

Запись видео на основную камеру доступна в формате 4K при 30 кадрах в секунду. За звук отвечают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Разъем 3,5 мм для наушников отсутствует.

Аксессуары Xiaomi Redmi Note 15 5G (зарядный адаптер не входит в комплект и продается отдельно) Фото: gsmarena.com

Вердикт экспертов

Обозреватели называют Redmi Note 15 5G надежным устройством среднего класса. Смартфон не имеет критических недостатков. В смешанном тесте аккумулятора он проработал 14 часов 12 минут. Чипсет обеспечивает стабильное быстродействие без перегрева. Основная камера делает качественные и детализированные снимки днем и ночью. Смартфон получит четыре крупных обновления ОС Android (предустановлена Android 15).

К минусам эксперты отнесли отсутствие телеобъектива, также сверхширокоугольная камера неспособна предложить впечатляющие результаты, что нормально для бюджетного класса. Запись видео в разрешении 4K лишена стабилизации изображения, она доступна только при 1080р. Также не стоит ждать высокой игровой производительности в требовательных хитах. Модель также использует старый протокол Wi-Fi 5. Динамики громкие, но звук искажается на максимальных значениях.

Задняя панель Xiaomi Redmi Note 15 5G Фото: gsmarena.com

Отзывы покупателей

Владельцы смартфона в Украине положительно оценивают качество OLED-дисплея. Покупатели отмечают хорошую цветопередачу и приличное качество фотографий на основной модуль. Аппарат работает быстро и выполняет повседневные задачи без сбоев. Главным недостатком пользователи называют наличие рекламы в системной оболочке HyperOS 2.

Цена Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 ГБ) в Украине составляет 11 999 грн.

Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила недорогой 100-дюймовый телевизор с поддержкой 144 Гц. Xiaomi показала в Китае линейку умных телевизоров 2026 года. Модель Redmi Smart TV MAX на 100 дюймов предлагает флагманские характеристики по весьма конкурентной цене.

Также Фокус писал про лучший планшет за небольшие деньги. Выбор бюджетного планшета часто сопряжен с компромиссами. На рынке Украины высокую популярность приобрел Xiaomi Redmi Pad 2, предлагающий сбалансированные характеристики для базовых задач.