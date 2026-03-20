Лучший планшет за небольшие деньги: какую модель Xiaomi рекомендуют в Украине (фото)

Выбор бюджетного планшета часто сопряжен с компромиссами. На рынке Украины высокую популярность приобрел Xiaomi Redmi Pad 2, предлагающий сбалансированные характеристики для базовых задач.

Приводим результаты тестирования этой модели от экспертов GSMArena и отзывы покупателей.

Дизайн, дисплей и звук

Планшет Redmi Pad 2 получил металлический корпус с матовым покрытием задней панели, защищающим от отпечатков пальцев. Лицевая сторона прикрыта стеклом Gorilla Glass 3. Аппарат оснащен 11-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей (соотношение сторон 16:10). Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц и отображение 1 миллиарда цветов (10-битная глубина оттенков).

В ходе тестов максимальная яркость дисплея составила 461 нит в ручном режиме и 530 нит при активации функции повышения яркости. К недостаткам экрана эксперты отнесли неравномерную подсветку по краям, наличие бликов, сдвиг контрастности при взгляде под углом и отсутствие полноценного датчика окружающего освещения для корректной автояркости. Но в целом это достаточно неплохая панель — в этом сегменте редко встречается столь высокое разрешение при большой диагонали.

Мультимедийные возможности дополняет система из четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos. В тестах акустика получила оценку громкости "Хорошо", продемонстрировав чистое звучание вокала и заметный бас. Гаджет сохранил 3,5-мм аудиоразъем для наушники и слот для карт памяти microSD, что удобно.

Redmi Pad 2 Фото: gsmarena.com

Производительность и камеры

Процессором планшета выступает 6-нанометровый пMediaTek Helio G100 Ultra с графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Базовая версия комплектуется 4 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 2.2 на 128 ГБ. Старшая конфигурация предлагает 8/256 ГБ.

В бенчмарке AnTuTu 10 устройство набирает скромные 414 128 баллов. Это значит, что в повседневных задачах скорость будет нормальной, но на какой-то продвинутый гейминг рассчитывать не приходится — только простые игры. Планшет, впрочем, превосходно справляется со стресс-тестами: троттлинг графического процессора отсутствует, корпус не нагревается при длительных нагрузках. Аппарат работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.

Основная камера представлена 8-Мп сенсором, а фронтальная — 5-Мп. Обе способны записывать видео в формате 1080p при 30 кадрах в секунду. Качество съемки базовое и подходит исключительно для видеозвонков и сканирования документов.

Redmi Pad 2 поддерживает стилус Фото: gsmarena.com

Батарея и автономность

Redmi Pad 2 оснащен массивным аккумулятором на 9000 мАч. В тесте активного использования (Active Use Score) планшет продержался 11 часов 9 минут. Это хороший показатель, гарантирующий комфортную работу на протяжении как минимум пары дней без розетки.

Аппарат поддерживает скромную мощность зарядки в 18 Вт (через порт USB-C). Комплектный блок питания на 15 Вт заряжает батарею от 0 до 17% за 30 минут. Полный цикл зарядки занимает 3 часа.

Отзывы владельцев и итоги

Украинские пользователи хвалят Redmi Pad 2 за хорошее качество изображения при просмотре фильмов, высокую автономность (около двух дней) и отличный звук из четырех динамиков. Покупатели отмечают тонкий корпус, премиальный дизайн и стабильную работу в базовых приложениях (браузер, YouTube, электронные книги).

Главным недостатком для многих ожидаемо стал малый объем оперативной памяти в базовой версии (4 ГБ), что исключает возможность запуска требовательных современных игр. Некоторые пользователи столкнулись с программной ошибкой: при зарядке экран может периодически включаться. Большинство владельцев резюмируют, что планшет идеально подходит для школьников, студентов и домашнего мультимедийного использования, оправдывая свою цену.

Цена базовой версии Redmi Pad 2 (4/128 ГБ) с модулем Wi-Fi в Украине составляет 8499 грн.

