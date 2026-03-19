Какой бюджетный планшет выбрать в 2026 году: iPad 11 против Xiaomi Pad 8 (фото)

На рынке планшетов выделяются две актуальные модели со схожей стартовой ценой: iPad 11-го поколения и новый Xiaomi Pad 8.

Оба аппарата предлагают высокую производительность и качественные дисплеи, пишет Gizmochina. При этом китайский бренд делает ставку на аппаратные характеристики, а американская компания привлекает удобной системой iOS с уникальным софтом.

Дизайн, дисплей, быстродействие

Xiaomi Pad 8 получил металлический корпус толщиной 5,75 мм. Устройство оснащено 11,2-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3200x2136 пикселей и поддержкой 144 Гц. Доступна версия Nano Texture с матовым антибликовым покрытием. Планшет iPad 11 имеет толщину 7 мм и более широкие рамки. Аппарат комплектуется 10,9-дюймовой матрицей Liquid Retina (2360x1640) с яркостью 500 нит. Экран Apple не поддерживает высокую частоту обновления, в остальном матрицы сопоставимы.

Процессором в модели Xiaomi выступает предтоповый Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Планшет располагает до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и накопителем UFS 4.1. Поддерживаются стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Внутри iPad 11 установлен процессор A16 Bionic. Мощности обоих устройств хватает для повседневных задач. Отсутствие экрана 120 Гц или 144 Гц у планшета Apple ограничивает его игровой потенциал на фоне конкурента.

Xiaomi работает под управлением ОС Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Система поддерживает режим Workstation для имитации десктопного интерфейса и поставляется с пакетом WPS Office. Планшет Apple управляется системой iPadOS 26. Главными преимуществами выступают функция Stage Manager для многозадачности, десктопная версия браузера Safari и бесшовная синхронизация со смартфонами и компьютерами бренда.

Планшет Apple iPad 11th Gen Фото: gsmarena.com

Автономность и цены

Батарея Xiaomi емкостью 9200 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт и реверсивную отдачу энергии. Производитель заявляет до 9,3 часа воспроизведения видео. Аккумулятор iPad 11 на 28,6 Вт·ч обеспечивает до 10 часов веб-серфинга. Вариант от Apple лишен поддержки протоколов быстрой зарядки. И в целом у Pad 8 более емкая АКБ.

Стартовая стоимость Xiaomi Pad 8 составляет 19 499 грн (за версию 8/128 ГБ). Базовый iPad 11 (128 ГБ) обойдется в 18 499 грн. Разница в цене становится значительнее при покупке периферии. Фирменная клавиатура Focus Keyboard и стилус для Xiaomi стоят значительно дешевле аналогов Magic Keyboard Folio и Apple Pencil 2-го поколения.

Что в итоге? Xiaomi Pad 8 выглядит более интересным вариантом с точки зрения герцовки дисплея и мощного чипа. По батарее и скорости зарядки он тоже слегка лучше. Если экосистема Apple и конкретные рабочие программы iPadOS, которых нет на Android, для вас важнее, то iPad 11-го поколения тоже будет оптимальным выбором.

