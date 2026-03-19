Який бюджетний планшет вибрати у 2026 році: iPad 11 проти Xiaomi Pad 8 (фото)

На ринку планшетів виділяються дві актуальні моделі зі схожою стартовою ціною: iPad 11-го покоління і новий Xiaomi Pad 8.

Обидва апарати пропонують високу продуктивність і якісні дисплеї, пише Gizmochina. При цьому китайський бренд робить ставку на апаратні характеристики, а американська компанія приваблює зручною системою iOS з унікальним софтом.

Дизайн, дисплей, швидкодія

Xiaomi Pad 8 отримав металевий корпус товщиною 5,75 мм. Пристрій оснащений 11,2-дюймовим LCD-екраном з роздільною здатністю 3200x2136 пікселів і підтримкою 144 Гц. Доступна версія Nano Texture з матовим покриттям антивідблиску. Планшет iPad 11 має товщину 7 мм і ширші рамки. Апарат комплектується 10,9-дюймовою матрицею Liquid Retina (2360x1640) з яскравістю 500 ніт. Екран Apple не підтримує високу частоту оновлення, в іншому матриці можна порівняти.

Процесором у моделі Xiaomi виступає передтоповий Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Планшет має до 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5T і накопичувач UFS 4.1. Підтримуються стандарти Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4. Усередині iPad 11 встановлено процесор A16 Bionic. Потужності обох пристроїв вистачає для повсякденних завдань. Відсутність екрану 120 Гц або 144 Гц у планшета Apple обмежує його ігровий потенціал на тлі конкурента.

Xiaomi працює під управлінням ОС Android 16 з оболонкою HyperOS 3. Система підтримує режим Workstation для імітації десктопного інтерфейсу і поставляється з пакетом WPS Office. Планшетом Apple керує система iPadOS 26. Головними перевагами виступають функція Stage Manager для багатозадачності, десктопна версія браузера Safari і безшовна синхронізація зі смартфонами та комп'ютерами бренду.

Планшет Apple iPad 11th Gen Фото: gsmarena.com

Автономність і ціни

Батарея Xiaomi ємністю 9200 мАг підтримує зарядку потужністю 45 Вт і реверсивну віддачу енергії. Виробник заявляє до 9,3 години відтворення відео. Акумулятор iPad 11 на 28,6 Вт-год забезпечує до 10 годин веб-серфінгу. Варіант від Apple позбавлений підтримки протоколів швидкої зарядки. І загалом у Pad 8 більш ємна АКБ.

Стартова вартість Xiaomi Pad 8 становить 19 499 грн (за версію 8/128 ГБ). Базовий iPad 11 (128 ГБ) обійдеться в 18 499 грн. Різниця в ціні стає значнішою при купівлі периферії. Фірмова клавіатура Focus Keyboard і стилус для Xiaomi коштують значно дешевше за аналоги Magic Keyboard Folio і Apple Pencil 2-го покоління.

Що в підсумку? Xiaomi Pad 8 виглядає більш цікавим варіантом з точки зору герцовки дисплея і потужного чипа. За батареєю і швидкістю зарядки він теж злегка кращий. Якщо екосистема Apple і конкретні робочі програми iPadOS, яких немає на Android, для вас важливіші, то iPad 11-го покоління теж буде оптимальним вибором.

Раніше повідомлялося, що Apple представила iPad Air з потужним чипом M4. Apple анонсувала нове покоління планшетів iPad Air. Пристрої зберегли звичний дизайн, але обзавелися поліпшеною продуктивністю.

Також Фокус писав про топ-5 планшетів на будь-який бюджет. Грань між планшетом і компактним ноутбуком у 2026 році стирається: гаджети отримують надпотужні процесори, системи охолодження і підтримку зовнішніх моніторів.