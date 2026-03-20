Найкращий планшет за невеликі гроші: яку модель Xiaomi рекомендують в Україні (фото)

Вибір бюджетного планшета часто пов'язаний з компромісами. На ринку України високої популярності набув Xiaomi Redmi Pad 2, що пропонує збалансовані характеристики для базових завдань.

Наводимо результати тестування цієї моделі від експертів GSMArena та відгуки покупців.

Дизайн, дисплей і звук

Планшет Redmi Pad 2 отримав металевий корпус з матовим покриттям задньої панелі, що захищає від відбитків пальців. Лицьова сторона прикрита склом Gorilla Glass 3. Апарат оснащений 11-дюймовим IPS LCD дисплеєм з роздільною здатністю 2560x1600 пікселів (співвідношення сторін 16:10). Екран підтримує частоту оновлення 90 Гц і відображення 1 мільярда кольорів (10-бітна глибина відтінків).

Під час тестів максимальна яскравість дисплея склала 461 ніт в ручному режимі і 530 ніт при активації функції підвищення яскравості. До недоліків екрану експерти віднесли нерівномірне підсвічування по краях, наявність відблисків, зсув контрастності при погляді під кутом і відсутність повноцінного датчика навколишнього освітлення для коректної автояскравості. Але загалом це досить непогана панель — у цьому сегменті рідко зустрічається настільки висока роздільна здатність за великої діагоналі.

Мультимедійні можливості доповнює система з чотирьох динаміків з підтримкою Dolby Atmos. У тестах акустика отримала оцінку гучності "Добре", продемонструвавши чисте звучання вокалу і помітний бас. Гаджет зберіг 3,5-мм аудіороз'єм для навушників і слот для карт пам'яті microSD, що зручно.

Redmi Pad 2 Фото: gsmarena.com

Продуктивність і камери

Процесором планшета виступає 6-нанометровий пМediaТек Helio G100 Ultra з графічним прискорювачем Mali-G57 MC2. Базова версія комплектується 4 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем UFS 2.2 на 128 ГБ. Старша конфігурація пропонує 8/256 ГБ.

У бенчмарку AnTuTu 10 пристрій набирає скромні 414 128 балів. Це означає, що в повсякденних завданнях швидкість буде нормальною, але на якийсь просунутий геймінг розраховувати не доводиться — тільки прості ігри. Планшет, втім, чудово справляється зі стрес-тестами: троттлінг графічного процесора відсутній, корпус не нагрівається при тривалих навантаженнях. Апарат працює на базі Android 15 з фірмовою оболонкою HyperOS 2.

Основна камера представлена 8-Мп сенсором, а фронтальна — 5-Мп. Обидві здатні записувати відео у форматі 1080p при 30 кадрах за секунду. Якість зйомки базова і підходить виключно для відеодзвінків і сканування документів.

Redmi Pad 2 підтримує стилус Фото: gsmarena.com

Батарея та автономність

Redmi Pad 2 оснащений масивним акумулятором на 9000 мАг. У тесті активного використання (Active Use Score) планшет протримався 11 годин 9 хвилин. Це хороший показник, що гарантує комфортну роботу протягом як мінімум кількох днів без розетки.

Апарат підтримує скромну потужність зарядки в 18 Вт (через порт USB-C). Комплектний блок живлення на 15 Вт заряджає батарею від 0 до 17% за 30 хвилин. Повний цикл зарядки займає 3 години.

Відгуки власників і підсумки

Українські користувачі хвалять Redmi Pad 2 за хорошу якість зображення під час перегляду фільмів, високу автономність (близько двох днів) і відмінний звук із чотирьох динаміків. Покупці відзначають тонкий корпус, преміальний дизайн і стабільну роботу в базових додатках (браузер, YouTube, електронні книги).

Головним недоліком для багатьох очікувано став малий обсяг оперативної пам'яті в базовій версії (4 ГБ), що виключає можливість запуску вимогливих сучасних ігор. Деякі користувачі зіткнулися з програмною помилкою: під час заряджання екран може періодично вмикатися. Більшість власників резюмують, що планшет ідеально підходить для школярів, студентів і домашнього мультимедійного використання, виправдовуючи свою ціну.

Ціна базової версії Redmi Pad 2 (4/128 ГБ) з модулем Wi-Fi в Україні становить 8499 грн.

Раніше повідомлялося, який бюджетний планшет вибрати у 2026 році. На ринку планшетів виділяються дві актуальні моделі зі схожою стартовою ціною: iPad 11-го покоління і новий Xiaomi Pad 8. Наводимо порівняння від експертів.

Також Фокус писав, що ці смартфони Xiaomi скоро отримають оновлення. Xiaomi завершила бета-тестування прошивки HyperOS 3.1 і опублікувала графік розгортання оновлення. Апдейт почнуть розсилати в березні, а в найближчі місяці він стане доступний для десятків смартфонів і планшетів бренду.