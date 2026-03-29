Надійний і недорогий смартфон Xiaomi: яка модель популярна в Україні (фото)

Бюджетний смартфон Xiaomi Redmi Note 15 5G високо оцінюють користувачі за баланс ціни та можливостей. Апарат пропонує якісний дисплей і тривалий час автономної роботи.

Фокус зібрав специфікації та відгуки власників пристрою. Також наводимо головні висновки експертів порталу GSMArena.

Технічні характеристики та дизайн

Телефон оснащений 6,77-дюймовим дисплеєм AMOLED, роздільна здатність матриці становить 2392х1080 пікселів. Екран підтримує частоту оновлення 120 Гц і технологію HDR10+. Пікова яскравість досягає 3200 ніт, а показник ШІМ-затемнення дорівнює 3840 Гц, що важливо для захисту очей від мерехтіння. Корпус смартфона захищений від пилу і води за стандартом IP66. Присутня сертифікація стійкості до падінь з висоти до 1,7 метра.

Гаджет базується на процесорі середнього рівня Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Об'єм оперативної пам'яті становить до 12 ГБ, накопичувач стандарту UFS 2.2 вміщує від 128 до 512 ГБ, залежно від версії. Підтримуються карти пам'яті формату microSDXC. Батарея має ємність 5520 мАг і заряджається з потужністю до 45 Вт. Передбачена функція реверсивної зарядки на 18 Вт для підживлення інших гаджетів.

Основний модуль камери отримав роздільну здатність 108 Мп. Сенсор оснащений оптичною стабілізацією (OIS) і фазовим автофокусом. Додатково встановлено ширококутний об'єктив на 8 Мп Фронтальна камера робить знімки з роздільною здатністю 20 Мп.

Запис відео на основну камеру доступний у форматі 4K при 30 кадрах на секунду. За звук відповідають стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos. Роз'єм 3,5 мм для навушників відсутній.

Аксесуари Xiaomi Redmi Note 15 5G (зарядний адаптер не входить до комплекту і продається окремо) Фото: gsmarena.com

Вердикт експертів

Оглядачі називають Redmi Note 15 5G надійним пристроєм середнього класу. Смартфон не має критичних недоліків. У змішаному тесті акумулятора він пропрацював 14 годин 12 хвилин. Чипсет забезпечує стабільну швидкодію без перегріву. Основна камера робить якісні та деталізовані знімки вдень і вночі. Смартфон отримає чотири великих оновлення ОС Android (попередньо встановлено Android 15).

До мінусів експерти віднесли відсутність телеоб'єктива, також надширококутна камера нездатна запропонувати вражаючі результати, що нормально для бюджетного класу. Запис відео з роздільною здатністю 4K позбавлений стабілізації зображення, вона доступна тільки при 1080р. Також не варто чекати високої ігрової продуктивності у вимогливих хітах. Модель також використовує старий протокол Wi-Fi 5. Динаміки гучні, але звук спотворюється на максимальних значеннях.

Задня панель Xiaomi Redmi Note 15 5G Redmi Note 15 5G Фото: gsmarena.com

Відгуки покупців

Власники смартфона в Україні позитивно оцінюють якість OLED-дисплея. Покупці відзначають хорошу передачу кольору і пристойну якість фотографій на основний модуль. Апарат працює швидко і виконує повсякденні завдання без збоїв. Головним недоліком користувачі називають наявність реклами в системній оболонці HyperOS 2.

Ціна Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 ГБ) в Україні становить 11 999 грн.

