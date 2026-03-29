Xiaomi випустила недорогий 100-дюймовий телевізор із підтримкою 144 Гц: скільки коштує новинка

Xiaomi показала в Китаї лінійку розумних телевізорів 2026 року. Модель Redmi Smart TV MAX на 100 дюймів пропонує флагманські характеристики за досить конкурентною ціною.

Разом із гігантським телевізором компанія також анонсувала оновлення доступнішої серії A Pro, закриваючи потреби користувачів у всіх цінових сегментах, пише Gizmochina.

100 дюймів для ігор і кіно

Redmi Smart TV MAX 100" (модель 2026 року) позиціонується як ультимативне рішення для домашніх кінотеатрів і геймінгу.

Телевізор отримав 4K-панель з високою частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує плавну картинку навіть у найдинамічніших сценах. Яскравість дисплея становить від 400 до 600 ніт, що вважається хорошим показником для такого розміру.

За продуктивність відповідає п'ятиядерний процесор на архітектурі Cortex-A55, що працює в парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. ТВ оснащений потужною 30-ватною аудіосистемою і підтримує стандарт HDMI 2.1, необхідний для взаємодії з консолями останнього покоління.

Вартість 100-дюймового Redmi Smart TV MAX у Китаї становить 8799 юанів (близько $1280). Також було представлено трохи компактнішу 85-дюймову версію за ціною 4899 юанів (близько $711) з 3 ГБ ОЗП і 20-ватним звуком.

Телевізор Redmi Smart TV MAX Фото: Xiaomi

Бюджетна серія Redmi A Pro

Для тих, кому не потрібні екстремальні розміри, Xiaomi оновила лінійку A Pro, до якої увійшли моделі діагоналлю від 43 до 75 дюймів.

Майже всі телевізори цієї серії (крім базової 43-дюймової моделі, обмеженої 60 Гц) підтримують 4K-роздільну здатність і частоту оновлення 144 Гц. Матриці забезпечують широке колірне охоплення (до 94% DCI-P3). Залежно від діагоналі, пристрої оснащуються 4- або 5-ядерними процесорами, до 3 ГБ оперативної пам'яті та аудіосистемами потужністю 16-20 Вт. Наявність портів HDMI 2.1 також залежить від конкретної моделі.

Ціни на телевізори серії A Pro починаються від 1799 юанів (близько $260) за 43-дюймову версію і доходять до 3599 юанів (близько $520 або 21 800 грн) за 75-дюймовий варіант.

