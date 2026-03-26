TCL випустила преміальний 4K-телевізор із матрицею SQD Mini LED і підтримкою 300 Гц (фото)

Компанія TCL анонсувала нову лінійку телевізорів T7M Pro SQD-Mini LED. Матриці формату 4K мають підтримку розгортки до 300 Гц і вбудовану акустику конфігурації 2.1.2.

Новинки доступні в чотирьох розмірах діагоналі екрана — 65, 75, 85 і 98 дюймів. Про технічні параметри та вартість моделей пише Gizmochina.

Телевізори TCL T7M Pro оснащені дисплеями SQD-Mini LED. Технологія забезпечує локальне затемнення по 1152 незалежних зонах. Екран Super Butterfly Wing Star Display використовує модернізовані квантові точки. Покриття колірного простору BT.2020 досягає 100%. Матриця фільтрує світло і видає кольори формату RGB без домішок. Пікова яскравість дисплея становить 2200 ніт завдяки впровадженню технології XDR. Підсвічування регулюється за 26-бітною динамічною шкалою для опрацювання тіней.

Відео дня

Базова частота оновлення панелі становить 150 Гц. Ігровий режим збільшує цей показник до 300 Гц. Телевізори підтримують технологію MEMC для плавності рухів на екрані. За придушення розмиття відповідають алгоритми штучного інтелекту. Обчислення забезпечує чотирьохядерний процесор Cortex-A73 з графікою Mali-G57. Об'єм оперативної пам'яті дорівнює 4 ГБ, ємність накопичувача — до 128 ГБ.

Телевізор TCL T7M Pro з діагоналлю 98 дюймів Фото: TCL

Для під'єднання периферії передбачено чотири порти HDMI 2.1 із пропускною спроможністю 48 Гбіт/с. Доступні роз'єми USB 3.0, USB 2.0 і модуль Wi-Fi 6. Телевізори працюють під управлінням системи Lingkong UI 3.0 з інтерфейсом на базі карток. Платформа оптимізує зображення і рекомендує контент за допомогою ШІ. За відтворення аудіо відповідає вбудована Hi-Fi система Onkyo з підтримкою об'ємного звуку Dolby Atmos і DTS. Товщина корпусу становить 60 мм, що дає змогу закріпити панель впритул до стіни.

Вартість 65-дюймової моделі на старті продажів становить 6199 юанів (близько 900 доларів). Топова версія на 98 дюймів оцінена в 14 999 юанів (близько 2178 доларів). Паралельно виробник представив старші моделі телевізорів Q9M Pro і T7M Ultra зі збільшеною до 5000 і 3000 ніт яскравістю відповідно.

