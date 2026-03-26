TCL выпустила премиальный 4K-телевизор с матрицей SQD Mini LED и поддержкой 300 Гц (фото)

Компания TCL анонсировала новую линейку телевизоров T7M Pro SQD-Mini LED. Матрицы формата 4K обладают поддержкой развертки до 300 Гц и встроенной акустикой конфигурации 2.1.2.

Новинки доступны в четырех размерах диагонали экрана — 65, 75, 85 и 98 дюймов. О технических параметрах и стоимости моделей пишет Gizmochina.

Телевизоры TCL T7M Pro оснащены дисплеями SQD-Mini LED. Технология обеспечивает локальное затемнение по 1152 независимым зонам. Экран Super Butterfly Wing Star Display использует модернизированные квантовые точки. Покрытие цветового пространства BT.2020 достигает 100%. Матрица фильтрует свет и выдает цвета формата RGB без примесей. Пиковая яркость дисплея составляет 2200 нит за счет внедрения технологии XDR. Подсветка регулируется по 26-битной динамической шкале для проработки теней.

Базовая частота обновления панели составляет 150 Гц. Игровой режим увеличивает этот показатель до 300 Гц. Телевизоры поддерживают технологию MEMC для плавности движений на экране. За подавление размытия отвечают алгоритмы искусственного интеллекта. Вычисления обеспечивает четырехъядерный процессор Cortex-A73 с графикой Mali-G57. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ, емкость накопителя — до 128 ГБ.

Телевизор TCL T7M Pro с диагональю 98 дюймов Фото: TCL

Для подключения периферии предусмотрены четыре порта HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с. Доступны разъемы USB 3.0, USB 2.0 и модуль Wi-Fi 6. Телевизоры работают под управлением системы Lingkong UI 3.0 с интерфейсом на базе карточек. Платформа оптимизирует изображение и рекомендует контент с помощью ИИ. За воспроизведение аудио отвечает встроенная Hi-Fi система Onkyo с поддержкой объемного звука Dolby Atmos и DTS. Толщина корпуса составляет 60 мм, что позволяет закрепить панель вплотную к стене.

Стоимость 65-дюймовой модели на старте продаж составляет 6199 юаней (около 900 долларов). Топовая версия на 98 дюймов оценена в 14 999 юаней (около 2178 долларов). Параллельно производитель представил старшие модели телевизоров Q9M Pro и T7M Ultra с увеличенной до 5000 и 3000 нит яркостью соответственно.

