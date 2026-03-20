TCL представила гигантский Micro LED телевизор на 163 дюйма: сколько стоит новинка (фото)

Компания TCL представила в Китае два новых телевизора на базе технологии Micro LED — Max163M и Max163M Pro. Диагональ экранов обеих моделей составляет массивные 163 дюйма.

Новинки выделяются рекордными показателями яркости и позиционируются как устройства ультра-флагманского уровня, пишет Notebookcheck.

Базовая модель TCL Max163M оснащена 4K-матрицей с пиковой XDR-яркостью 10 000 нит. Панель обеспечивает стопроцентный охват цветового пространства BT.2020. Дисплей получил антибликовое покрытие с низким коэффициентом отражения. Устройство выполнено в тонком корпусе.

Старшая версия Max163M Pro обладает аналогичными параметрами, но ее пиковая яркость превышает отметку в 10 000 нит. Матрица Pro-версии поддерживает частоту обновления 120 Гц при разрешении 4K. Кадровая частота стандартной модели производителем пока не раскрывается.

Телевизоры работают под управлением оболочки TCL Spirit Control System 3.0, которая предоставляет доступ к популярным потоковым сервисам и приложениям.

Передовые характеристики телевизоров TCL MicroLED Фото: TCL

Набор интерфейсов включает в себя четыре высокоскоростных порта HDMI 2.1, а также разъемы USB 3.0 и USB 2.0 для подключения внешних накопителей и периферии. Информации о выходе устройств за пределы китайского рынка на данный момент нет. Ранее производитель уже выпускал экраны подобного размера — в 2024 году дебютировала 163-дюймовая модель X11H Max.

Цена TCL Max163M в Китае — 249 999 юаней (около 35 900 долларов).

Цена версии TCL Max163M Pro — 349 999 юаней (около 50 300 долларов).

