TCL представила гігантський Micro LED телевізор на 163 дюйми: скільки коштує новинка (фото)

Компанія TCL представила в Китаї два нові телевізори на базі технології Micro LED — Max163M і Max163M Pro. Діагональ екранів обох моделей становить масивні 163 дюйми.

Новинки виділяються рекордними показниками яскравості та позиціонуються як пристрої ультра-флагманського рівня, пише Notebookcheck.

Базова модель TCL Max163M оснащена 4K-матрицею з піковою XDR-яскравістю 10 000 ніт. Панель забезпечує стовідсоткове охоплення колірного простору BT.2020. Дисплей отримав покриття антивідблиску з низьким коефіцієнтом відбиття. Пристрій виконано в тонкому корпусі.

Старша версія Max163M Pro має аналогічні параметри, але її пікова яскравість перевищує позначку в 10 000 ніт. Матриця Pro-версії підтримує частоту оновлення 120 Гц при роздільній здатності 4K. Кадрова частота стандартної моделі виробником поки не розкривається.

Телевізори працюють під управлінням оболонки TCL Spirit Control System 3.0, яка надає доступ до популярних потокових сервісів і додатків.

Передові характеристики телевізорів TCL MicroLED Фото: TCL

Набір інтерфейсів містить чотири високошвидкісні порти HDMI 2.1, а також роз'єми USB 3.0 і USB 2.0 для підключення зовнішніх накопичувачів і периферії. Інформації про вихід пристроїв за межі китайського ринку наразі немає. Раніше виробник уже випускав екрани подібного розміру — у 2024 році дебютувала 163-дюймова модель X11H Max.

Ціна TCL Max163M у Китаї — 249 999 юанів (близько 35 900 доларів).

Ціна версії TCL Max163M Pro — 349 999 юанів (близько 50 300 доларів).

Раніше повідомлялося, що Hisense представила недорогі телевізори MiniLED з підтримкою Dolby Atmos і 165 Гц. Лінійка телевізорів ULED MiniLED 2026 року від Hisense містить серії U6 і U7. Новинки отримали екрани з частотою оновлення 165 Гц, підтримку просторового звуку Dolby Atmos і величезні діагоналі.

Також Фокус писав про доступні телевізори з екраном QD-Mini LED. Суббренд компанії TCL під назвою FFALCON випустив нову серію телевізорів Thunderbird 2026 Crane 7 Pro. Пристрої отримали матриці QD-Mini LED з піковою яскравістю до 5000 ніт.