Hisense представила недорогі телевізори MiniLED з підтримкою Dolby Atmos і 165 Гц (фото)

Лінійка телевізорів ULED MiniLED 2026 року від Hisense містить серії U6 і U7. Новинки отримали екрани з частотою оновлення 165 Гц, підтримку просторового звуку Dolby Atmos і величезні діагоналі.

Анонс пристроїв приурочений до Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який пройде в США. Виробник розраховує на зростання попиту на великі екрани для домашніх спортивних трансляцій. У майбутньому Hisense також планує випустити ультрапреміальну серію RGB MiniLED, повідомляє Gizmochina.

Серія Hisense U7

Старша лінійка позиціонується як оптимальне рішення для спорту, ігор і домашнього перегляду кіно. Дисплеї побудовані на базі технології Hi-QLED MiniLED Pro з тисячами діодів підсвічування і локальним затемненням на всій матриці (Full Array Local Dimming). За глибоку обробку зображення відповідає фірмовий процесор Hi-View AI Engine Pro.

Головною особливістю панелей стала нативна частота оновлення 165 Гц. Вбудовані алгоритми обробки руху мінімізують розмиття в динамічних спортивних та ігрових сценах.

Максимальний розмір екрана в серії досягає вражаючих 116 дюймів. За звук відповідає вбудована 50-ватна аудіосистема формату 2.1.2 з підтримкою технологій Dolby Atmos і DTS Virtual:X, що створює об'ємне звучання без додаткових колонок.

Лінійка розділена на дві версії залежно від операційної системи: модифікація U7SG працює на базі Google TV, а U7SF використовує Fire TV.

Початкова ціна телевізорів серії U7 становить 1299 доларів.

Телевізори Hisense 2026 ULED MiniLED TV Фото: Hisense

Серія Hisense U6

Базова лінійка націлена на масового покупця і робить технологію MiniLED доступнішою. Серія включає моделі U6SF Pro і стандартну версію U6SF. Телевізори використовують панелі Hi-QLED MiniLED з повноматричним локальним затемненням і шаром квантових точок (Quantum Dot) для поліпшення передачі кольору і точності відтінків.

Пристрої підтримують ШІ-оптимізацію картинки, яка автоматично підлаштовує параметри зображення під поточний контент. Звукова система доповнена інтегрованим сабвуфером і підтримкою Dolby Atmos. Розміри екранів варіюються від 55 до 100 дюймів. Усі моделі цієї серії працюють під управлінням ОС Fire TV.

Телевізори U6 надійдуть у роздрібний продаж найближчими тижнями.

Раніше повідомляли про доступні телевізори з екраном QD-Mini LED. Суббренд компанії TCL під назвою FFALCON випустив нову серію телевізорів Thunderbird 2026 Crane 7 Pro. Пристрої отримали матриці QD-Mini LED з піковою яскравістю до 5000 ніт.

