Доступні телевізори з екраном QD-Mini LED: TCL представила лінійку Thunderbird Crane 7 Pro 2026

Суббренд компанії TCL під назвою FFALCON випустив нову серію телевізорів Thunderbird 2026 Crane 7 Pro. Пристрої отримали матриці QD-Mini LED з піковою яскравістю до 5000 ніт.

Попередні продажі лінійки стартували в Китаї. Офіційний старт роздрібних продажів призначено на 12 березня, пише Gizmochina.

До серії увійшли чотири моделі з діагоналями 65, 75, 85 і 98 дюймів. Базовою стала панель QD-Mini LED Butterfly Wing HVA. Статична контрастність становить 7000:1. Спеціальне покриття антивідблиску знижує рівень відбиття до 1,8%. Рамки навколо дисплея практично відсутні.

Старша 98-дюймова версія отримала 3840 зон локального затемнення. Технологія XDR забезпечує пікову яскравість 5000 ніт. Колірне охоплення DCI-P3 досягає 98% завдяки шару Quantum Dot Pro 2026.

Роздільна здатність екранів становить 4K. Базова частота оновлення дорівнює 150 Гц. Технологія VRR дає змогу розганяти матрицю до 300 Гц. Телевізори підтримують функції MEMC і автоматичний режим низької затримки (ALLM). Заявлена сумісність з AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision, HDR10+ і IMAX Enhanced.

Особливості телевізорів серії Thunderbird 2026 Crane 7 Pro Фото: TCL

За відтворення звуку відповідає вбудована система Onkyo 2.2.2 Hi-Fi. У корпус інтегровано вісім динаміків. Спрямовані вгору канали імітують ефекти Dolby Atmos. Для низьких частот передбачено окремі сабвуфери.

Апаратною основою служить процесор MediaTek MT9655. Об'єм оперативної пам'яті дорівнює 4 ГБ. Місткість вбудованого накопичувача становить 128 ГБ. Телевізори працюють на базі інтерфейсу Lingkong UI 3.0 без вбудованої реклами.

Оснащення включає чотири порти HDMI 2.1, роз'єм USB 3.0 і модуль Wi-Fi 6. Пристрої підтримують відтворення медіафайлів за мережевими протоколами FTP і WebDAV.

Ціни:

65 дюймів — 6099 юанів (~854 доларів).

75 дюймів — 7799 юанів (~1092 доларів).

85 дюймів — 9999 юанів (~1400 доларів).

98 дюймів — 14999 юанів (~2100 доларів).

