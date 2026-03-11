Доступные телевизоры с экраном QD-Mini LED: TCL представила линейку Thunderbird Crane 7 Pro 2026

Суббренд компании TCL под названием FFALCON выпустил новую серию телевизоров Thunderbird 2026 Crane 7 Pro. Устройства получили матрицы QD-Mini LED с пиковой яркостью до 5000 нит.

Предварительные продажи линейки стартовали в Китае. Официальный старт розничных продаж назначен на 12 марта, пишет Gizmochina.

В серию вошли четыре модели с диагоналями 65, 75, 85 и 98 дюймов. Базовой стала панель QD-Mini LED Butterfly Wing HVA. Статическая контрастность составляет 7000:1. Специальное антибликовое покрытие снижает уровень отражения до 1,8%. Рамки вокруг дисплея практически отсутствуют.

Старшая 98-дюймовая версия получила 3840 зон локального затемнения. Технология XDR обеспечивает пиковую яркость 5000 нит. Цветовой охват DCI-P3 достигает 98% благодаря слою Quantum Dot Pro 2026.

Разрешение экранов составляет 4K. Базовая частота обновления равна 150 Гц. Технология VRR позволяет разгонять матрицу до 300 Гц. Телевизоры поддерживают функции MEMC и автоматический режим низкой задержки (ALLM). Заявлена совместимость с AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision, HDR10+ и IMAX Enhanced.

Особенности телевизоров серии Thunderbird 2026 Crane 7 Pro Фото: TCL

За воспроизведение звука отвечает встроенная система Onkyo 2.2.2 Hi-Fi. В корпус интегрированы восемь динамиков. Направленные вверх каналы имитируют эффекты Dolby Atmos. Для низких частот предусмотрены отдельные сабвуферы.

Аппаратной основой служит процессор MediaTek MT9655. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ. Вместимость встроенного накопителя составляет 128 ГБ. Телевизоры работают на базе интерфейса Lingkong UI 3.0 без встроенной рекламы.

Оснащение включает четыре порта HDMI 2.1, разъем USB 3.0 и модуль Wi-Fi 6. Устройства поддерживают воспроизведение медиафайлов по сетевым протоколам FTP и WebDAV.

Цены:

65 дюймов — 6099 юаней (~854 долларов).

75 дюймов — 7799 юаней (~1092 долларов).

85 дюймов — 9999 юаней (~1400 долларов).

98 дюймов — 14999 юаней (~2100 долларов).

