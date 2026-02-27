Новая технология заставит миллионы людей избавиться от OLED-телевизоров: почему (фото)

Единственным существенным недостатком Micro-LED-телевизоров является их запредельно высокая цена, но эксперты ожидают, что технология вскоре превзойдет OLED и со временем подешевеет.

Технология OLED имеет недостатки, а вот Micro-LED, самоизлучающая технология с высокой контрастностью, высокой яркостью и большим сроком службы, является достойной альтернативой, пишет makeuseof.com.

Единственным существенным недостатком Micro-LED-телевизоров является их запредельно высокая цена, но эксперты ожидают, что технология вскоре превзойдет OLED и со временем подешевеет.

Почему технология OLED не безупречна

Ключевыми минусами являются более низкая пиковая яркость, проблемы с выгоранием экрана и более короткий срок службы.

Самая большая проблема OLED — ее пиковые уровни яркости, которые отстают от других технологий. Самые яркие OLED-телевизоры в реальных условиях достигают яркости от 2000 до 2500 нит, и это не соответствует новым технологиям, таким как Micro-LED. Последний может легко достичь пикового уровня яркости вдвое выше, чем у OLED-экрана, если не больше. Поскольку потребительские технологии все еще находятся в зачаточном состоянии, Micro-LED еще есть куда совершенствоваться.

Еще одним недостатком OLED является его короткий срок службы и проблемы с выгоранием экрана. Буква "O" в OLED означает "органический", и это просто означает, что в этих дисплеях используются органические излучающие материалы, которые излучают свет, когда органические молекулы электризуются. Органический материал разлагается быстрее, чем дисплеи из неорганических материалов, а яркость дисплея со временем ухудшается по мере его старения. Процесс ухудшения качества также может проявляться в виде артефактов на экране, поскольку цифровые изображения могут прогореть на OLED-панели. Эти опасения — лишь несколько причин, по которым OLED не является эндшпилем для технологии отображения.

Micro-LED и OLED имеют много общего

Micro-LED предлагает многие из тех же преимуществ, что и OLED. Обе технологии используют самоизлучающие диоды. Основное различие заключается в том, что OLED использует органический материал, а Micro-LED использует структуры из неорганического материала. Поскольку обе технологии являются самоизлучающими, и OLED, и Micro-LED поддерживают отключение диодов на уровне пикселей. Эти характеристики помогают OLED и Micro-LED обеспечивать насыщенные цвета, поддержку широкого динамического диапазона и настоящий черный цвет.

Аналогичным образом, две ведущие технологии отображения можно рассматривать под разными углами, сохраняя при этом видимость. По сравнению с дисплеями QLED и Mini-LED, доступными сейчас, как OLED, так и Micro-LED обеспечивают более высокий контраст. Они также не становятся жертвами таких эффектов просмотра, как размытие света или растекание подсветки, которые влияют на технологии отображения, основанные на задней подсветке. При этом Micro-LED начинает отставать от OLED, если учесть его более длительный срок службы и меньшую вероятность выгорания экрана с течением времени.

Micro-LED-дисплеи ярче и эффективнее

Подводя итог, Micro-LED похож на OLED, но без недостатков низкой яркости и более короткого срока службы. Micro-LED не страдает от выгорания экрана так же, как OLED, поскольку в нем используются неорганические микроскопические светодиоды, а не органический материал. Micro-LED более энергоэффективен, чем OLED, и обеспечивает еще большее время отклика.

Большим преимуществом является яркость, поскольку это единственная область, в которой OLED действительно не хватает. Высококачественные коммерческие панели Micro-LED сегодня могут иметь яркость от 2000 до 10 000 нит, а это примерно в пять раз ярче, чем у лучших OLED-панелей. Вполне возможно, что Micro-LED сможет достичь теоретического уровня яркости, в 10 раз превышающего максимальный уровень OLED, что изменит правила игры.

Стоит отметить, что технология Micro-LED не нова — впервые она была изобретена исследователями еще в 2000 году. Однако готовые к использованию микросветодиодные дисплеи только начинают производить шум. Компания Samsung продемонстрировала первый модульный потребительский телевизор Micro-LED под названием "The Wall" на выставке CES в 2018 году, в то время как массовые телевизоры с технологией Micro-LED появились только в начале 2020-х годов. Сегодня вы можете купить телевизор с Micro-LED, но самый дешевый вариант от Samsung, доступный в Best Buy, обойдется в 110 000 долларов.

До того, как дисплеи Micro-LED станут коммерчески жизнеспособными, осталось еще много лет, если не десятилетие или больше. Технология чрезвычайно дорога в производстве, требует дорогих материалов и имеет более высокий уровень отказов, что приводит к непомерным ценам. Это подводит нас к главной дилемме. Да, Micro-LED лучше, чем OLED. Но пока что вы не сможете его купить. Когда-нибудь ситуация может измениться, но сейчас вам придется придерживаться OLED, если вам нужен самоизлучающий дисплей с насыщенными цветами.

Ранее мы писали о том, что почему Micro RGB навсегда изменит телевизоры. Micro RGB обещает исправить недостатки технологий-предшественников. Фокус расскажет, как этот стандарт объединил в себе лучшие черты прежних аналогов и повысил и качество картинки.