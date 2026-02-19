OLED и MiniLED уходят в прошлое: почему Micro RGB навсегда изменит телевизоры (фото)

Долгое время при покупке премиального ТВ приходилось идти на компромисс: выбирать идеальный черный и бесконечную контрастность OLED (смирившись с риском выгорания и средней яркостью), либо высокую яркость QLED/MiniLED (жертвуя глубиной теней).

Однако недавно в отрасли случился прорыв — технология Micro RGB обещает исправить недостатки предшественников. Фокус расскажет, как этот стандарт объединил в себе лучшие черты прежних аналогов и повысил и качество картинки.

Как это работает

В традиционных LED и QLED телевизорах используется единая белая или синяя подсветка, свет от которой проходит через слой жидких кристаллов и цветовые фильтры. Фильтры неизбежно поглощают часть света и искажают оттенки.

Micro RGB (иногда называемая Micro LED) применяет иной подход. В таких панелях нет общей подсветки. Экран состоит из миллионов микроскопических светодиодов (толщиной меньше человеческого волоса), каждый из которых уже светится нужным цветом — красным, зеленым или синим.

Главные преимущества:

Чистый цвет: Свет не проходит через фильтры, поэтому оттенки получаются максимально насыщенными и естественными.

Свет не проходит через фильтры, поэтому оттенки получаются максимально насыщенными и естественными. Идеальный черный: Как и в OLED, для отображения черного цвета диоды просто отключаются. Но в отличие от "органики", они не подвержены выгоранию.

Как и в OLED, для отображения черного цвета диоды просто отключаются. Но в отличие от "органики", они не подвержены выгоранию. Экстремальная яркость: Неорганические кристаллы могут светить невероятно ярко, что идеально для HDR-контента и светлых помещений.

Неорганические кристаллы могут светить невероятно ярко, что идеально для HDR-контента и светлых помещений. Стандарт BT.2020: Это святой грааль цветопередачи. Если обычные дорогие ТВ отображают 70-80% этого расширенного цветового пространства, то Micro RGB выдает 100%. Вы видите картинку именно так, как ее задумал голливудский колорист.

Первый в мире телевизор Micro RGB от Samsung Фото: Samsung

Кто производит и сколько стоит

Пока Micro RGB — это эксклюзивная технология высшего эшелона, производство которой остается сложным и дорогим. На рынке представлены буквально единичные модели от трех техногигантов.

Samsung на выставке CES 2026 компания показала 115-дюймовый 115MR95F. Это устройство с 81-битной матрицей (стандарт рынка — 10 бит), способное отобразить фантастические 2,4 септиллиона цветов. Цена инноваций соответствующая — около $30 000.

Китайский бренд Hisense предлагает 116-дюймовую модель 116UXQ (и ее обновленную версию 116UXS). Этот телевизор также доступен для покупки и стоит около $20 000.

LG также анонсировала линейку LG Micro RGB evo в диагоналях 75, 86 и 100 дюймов. Их релиз ожидается позже в этом году, цены пока не объявлены.

Micro RGB — это бескомпромиссная технология, решающая все проблемы современных экранов. Она обеспечивает эталонную точность цвета, высочайшую яркость и долговечность. Единственным и главным минусом на сегодня остается астрономическая цена. Однако, как это всегда бывает с новыми технологиями, со временем производство подешевеет, и Micro RGB станет новым стандартом для каждого дома.

Ранее сообщалось, почему старые модели OLED-телевизоров оказались лучше новых. Важным аргументом в пользу покупки подержанного OLED-телевизора является то, что даже по прошествии нескольких лет технология изображения превосходит большинство новых моделей LED/LCD среднего класса.