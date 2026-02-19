Старые модели OLED-телевизоров оказались лучше новых: почему это так (фото)

Важным аргументом в пользу покупки подержанного OLED-телевизора является то, что даже по прошествии нескольких лет технология изображения превосходит большинство новых моделей LED/LCD среднего класса.

Старые ТВ-панели превосходят новые светодиодные телевизоры среднего класса. Об этом пишет эксперт по электронике Эдуардо Ариедо на страницах bgr.com.

Важным аргументом в пользу покупки подержанного OLED-телевизора является то, что даже по прошествии нескольких лет технология изображения превосходит большинство новых моделей LED/LCD среднего класса. Хорошо обслуживаемый OLED 2019, 2020 или 2021 года выпуска может обеспечивать более глубокий черный цвет и более точное управление светом, поскольку самоизлучающие пиксели могут полностью отключаться, обеспечивая лучшее качество изображения, которого не найти у светодиодных телевизоров среднего уровня, уверен автор.

Для сравнения: LED/LCD-телевизоры используют системы подсветки, и, поскольку источник света находится за панелью, яркие объекты на темном фоне часто вызывают свечение. Это, например, видимый ореол вокруг субтитров. Таким образом, даже если светодиодная технология также значительно улучшилась, она все равно не может соответствовать управлению на уровне пикселей на среднем уровне.

Опрос Верите ли вы, что ИИ несет угрозу человечеству? Опрос открыт до Да Нет Не знаю Голосувати

Для любителей кино, которые в основном смотрят фильмы или телепередачи на лучших потоковых сервисах в условиях слабого освещения, это преимущество контрастности имеет большее значение, чем наличие новейшего процессора обработки или немного более высокой пиковой яркости. Тщательно выбранный бывший в употреблении OLED может обеспечить более захватывающее, театральное изображение, чем новый светодиод среднего класса по той же цене.

"С точки зрения чистоты изображения, старая технология OLED часто остается лучшим визуальным восприятием", — подчеркивает специалист.

LED/LCD-телевизоры используют системы подсветки Фото: SFGATE

"Покупка подержанного OLED-телевизора позволяет сэкономить значительную сумму денег", — продолжает автор.

Одним из самых больших плюсов покупки подержанного OLED-телевизора является цена. Поскольку производители практически каждый год выпускают новинки, это помогает снизить цену на старые модели, особенно те, которые уже куплены кем-то другим.

"Если вас не волнует, является ли модель последней, вы можете приобрести OLED-телевизор премиум-класса по цене нового "середнячка", — говорится в материале.

Если за OLED-дисплеями хорошо ухаживать, они могут прослужить долгое время в вашем доме, и самое приятное то, что не придется платить высокую цену. Модель двух- или трехлетней давности может иметь то же качество, что и новые ТВ-панели. А еще сэкономленные деньги можно потратить на настенное крепление или звуковую панель.

Ранее мы рассказывали о том, какие OLED-телевизоры не стоит покупать ни в коем случае. Подержанные ТВ-панели часто не стоят своих денег, даже продаваясь с большими скидками, уверены специалисты.