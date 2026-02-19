Старі моделі OLED-телевізорів виявилися кращими за нові: чому це так (фото)

Важливим аргументом на користь купівлі вживаного OLED-телевізора є те, що навіть через кілька років технологія зображення перевершує більшість нових моделей LED/LCD середнього класу.

Старі ТВ-панелі перевершують нові світлодіодні телевізори середнього класу. Про це пише експерт з електроніки Едуардо Арієдо на сторінках bgr.com.

Важливим аргументом на користь купівлі вживаного OLED-телевізора є те, що навіть після кількох років технологія зображення перевершує більшість нових моделей LED/LCD середнього класу. OLED 2019, 2020 або 2021 року випуску, який добре обслуговується, може забезпечувати глибший чорний колір і більш точне управління світлом, оскільки самовипромінювальні пікселі можуть повністю вимикатися, забезпечуючи кращу якість зображення, якої годі й шукати в світлодіодних телевізорах середнього рівня, упевнений автор.

Для порівняння: LED/LCD-телевізори використовують системи підсвічування, і, оскільки джерело світла розташоване за панеллю, яскраві об'єкти на темному тлі часто спричиняють світіння. Це, наприклад, видимий ореол навколо субтитрів. Таким чином, навіть якщо світлодіодна технологія також значно покращилася, вона все одно не може відповідати управлінню на рівні пікселів на середньому рівні.

Опитування Чи несе ШІ, на вашу думку, загрозу людству? Опитування відкрите до Так Ні Не знаю Голосувати

Для любителів кіно, які здебільшого дивляться фільми або телепередачі на найкращих потокових сервісах за умов слабкого освітлення, ця перевага контрастності має більше значення, ніж наявність новітнього процесора оброблення або трохи вищої пікової яскравості. Ретельно обраний вживаний OLED може забезпечити більш захоплююче, театральне зображення, ніж новий світлодіод середнього класу за тією ж ціною.

"З точки зору чистоти зображення, стара технологія OLED часто залишається кращим візуальним сприйняттям", — підкреслює фахівець.

LED/LCD-телевізори використовують системи підсвічування Фото: SFGATE

"Купівля вживаного OLED-телевізора дає змогу заощадити значну суму грошей", — продовжує автор.

Одним із найбільших плюсів купівлі вживаного OLED-телевізора є ціна. Оскільки виробники практично щороку випускають новинки, це допомагає знизити ціну на старі моделі, особливо ті, які вже куплені кимось іншим.

"Якщо вас не хвилює, чи є модель останньою, ви можете придбати OLED-телевізор преміум-класу за ціною нового "середнячка", — йдеться в матеріалі.

Якщо за OLED-дисплеями добре доглядати, вони можуть прослужити довгий час у вашому домі, і найприємніше те, що не доведеться платити високу ціну. Модель дво- або трирічної давності може мати таку саму якість, що й нові ТВ-панелі. А ще зекономлені гроші можна витратити на настінне кріплення або звукову панель.

Раніше ми розповідали про те, які OLED-телевізори не варто купувати в жодному разі. Старі ТВ-панелі часто не варті своїх грошей, навіть продаючись із великими знижками, впевнені фахівці.